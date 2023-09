2022'de çıkış yapan ve yalnız bir kediyi kontrol ettiğimiz Stray oyununun filminin geleceği açıklandı. Annapurna Animation'ın geliştireceği yapım, animasyon türünde olacak.

Annapurna Interactive imzalı kedi simülatörü Stray, 2022 yazında çıkış yapmış ve tüm dünyadaki oyuncular tarafından büyük beğeni toplamıştı. İlk olarak PlayStation ve PC için çıkan yapım, yakın zamanda Xbox’a da gelmişti.

Bugün ise Annapurna’dan oyunun hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Şirket, Stray’in bir film adaptasyonunun geleceğini duyurdu.

Stray filmi animasyon türünde olacak

Yapılan basın açıklamasına göre Stray uyarlaması bir animasyon filmi olarak karşımıza çıkacak ve Annapurna Animation tarafından geliştirilecek. Film hakkında bunun dışında başka bir bilgi yok. Çıkış tarihi, ismi ve diğer detayları için beklememiz gerekecek.

Ayrıca Annapurna, diğer oyunlarının da ileride film veya dizi olarak uyarlanmasını planladığını aktardı. Ancak bunların hangi oyunlar olacağını paylaşmadı. Şirket, Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, Donut County, Kentucky Route Zero, Journey ve daha birçok sevilen oyunu bünyesinde bulunduruyor.

Stray’e dönecek olursak film haberinin oyunun evrenini sevenleri bir hayli heyecanlandıracağını söylemek mümkün. Bir kedi simülatörü olan Stray, ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisinin korkutucu bir şehirde yolunu bulmaya çalışmasını konu ediniyordu.

Stray, son yıllarda ciddi derecede artan video oyunu uyarlamaları arasına katıldı. Yakın zamanda The Last of Us, Resident Evil ve The Witcher dizisi, Super Mario ve Gran Tourismo filmlerini görmüştük. Ayrıca Fallout’tan uyarlanan bir dizi de Amazon tarafından geliştiriliyordu.