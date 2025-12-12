Street Fighter filminden ilk fragman paylaşıldı

Street Fighter filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Fragman, ciddi aksiyon yerine bilinçli absürtlük ve eğlenceli bir ton tercih etmesiyle dikkat çekti.

Capcom’un efsane oyunu Street Fighter’ın yeni sinema uyarlamasından ilk teaser fragman yayınlandı. Fragman, karanlık ve ciddi bir atmosfer yerine bilinçli olarak “goofy” denilen absürt ve eğlenceli bir ton sunuyor. Bu yaklaşım, izleyiciyi ilk saniyeden şaşırtıyor.

Filmle ilgili detaylar hâlâ sınırlı olsa da teaser, oyundaki karakterlerin abartılı dünyasına göz kırpıyor. Efektler, mimikler ve dövüş sahneleri özellikle gerçekçilikten uzak tutulmuş. Yapımcılar belli ki bu kez kendini fazla ciddiye almayan bir film hedefliyor.

Street Fighter’ın 1994’te çıkan ve bugün hâlâ konuşulan uyarlaması hatırlanacak olursa, bu yeni yaklaşım bilinçli bir tercih gibi duruyor. Son yıllarda Sonic ve Mario örneklerinde görülen “eğlenceyi öne çıkaran” oyun uyarlaması trendi, Street Fighter için de yeni bir şans olabilir.