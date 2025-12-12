Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Street Fighter filminden ilk fragman paylaşıldı

Street Fighter filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Fragman, ciddi aksiyon yerine bilinçli absürtlük ve eğlenceli bir ton tercih etmesiyle dikkat çekti.

Street Fighter filminden ilk fragman paylaşıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Capcom’un efsane oyunu Street Fighter’ın yeni sinema uyarlamasından ilk teaser fragman yayınlandı. Fragman, karanlık ve ciddi bir atmosfer yerine bilinçli olarak “goofy” denilen absürt ve eğlenceli bir ton sunuyor. Bu yaklaşım, izleyiciyi ilk saniyeden şaşırtıyor.

Filmle ilgili detaylar hâlâ sınırlı olsa da teaser, oyundaki karakterlerin abartılı dünyasına göz kırpıyor. Efektler, mimikler ve dövüş sahneleri özellikle gerçekçilikten uzak tutulmuş. Yapımcılar belli ki bu kez kendini fazla ciddiye almayan bir film hedefliyor.

Street Fighter’ın 1994’te çıkan ve bugün hâlâ konuşulan uyarlaması hatırlanacak olursa, bu yeni yaklaşım bilinçli bir tercih gibi duruyor. Son yıllarda Sonic ve Mario örneklerinde görülen “eğlenceyi öne çıkaran” oyun uyarlaması trendi, Street Fighter için de yeni bir şans olabilir.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

The Game Awards 2025 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye'de Saat Kaçta? Nasıl İzlenir?

The Game Awards 2025 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye'de Saat Kaçta? Nasıl İzlenir?

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!

Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oluyor (Ayrıca Önemli Bir Duyuru da Var)

Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oluyor (Ayrıca Önemli Bir Duyuru da Var)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim