Şubat 2026 Chery Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Chery'nin şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Firma, geçtiğimiz ay yaptığı zamlardan sonra şimdi de indirim yoluna gitti. Fiyatlar, yeniden kabul edilebilir seviyelere gerilemiş durumda.

Bugüne kadar sunduğu uygun fiyat politikası ile çok iyi satış rakamları yakalayan Çinli otomobil devi Chery, geçtiğimiz ay okkalı zamlarla karşımıza çıkmıştı. Şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıklayan firma, bu kez de indirim yapma yoluna gitti.

Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Şubat 2026 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız. Bu fiyatları markanın resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Chery araba fiyatları - Şubat 2026:

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Yeni Tiggo8 * 2.899.000 TL 2.698.000 TL Yeni Tiggo7 2.380.000 TL 2.310.000 TL

2025 model yılı olarak satışı devam ediyor.

Yeni Tiggo8 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige, Otomatik 2.698.000 TL

Yeni Chery Tiggo8, markanın orta-büyük SUV segmentindeki amiral gemisi modeli olarak modern tasarım, gelişmiş teknoloji ve yüksek konfor özelliklerini bir arada sunuyor. Dış tasarımda AmberFlare LED farlar, elmas kesim ön ızgara ve “Tiger Pulse” arka aydınlatma gibi dinamik detaylar bulunuyor. İç mekânda 2.5K HD 15.6″ multimedya ekran, 10.25″ dijital gösterge paneli, 540° panoramik çevre görüş sistemi, masaj fonksiyonlu ergonomik koltuklar ve panoramik cam tavan gibi zengin donanımlar yer alıyor; ayrıca araç 7 fonksiyonel koltuk ile geniş aileler için ideal bir iç hacim sunuyor. Yeni Tiggo8’de 1.6 TGDI turbo benzinli motor ile 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) görev yapıyor ve geliştirilen sürüş destek sistemleri (ör. ADAS), 9 hava yastığı ile Euro NCAP 5 yıldızlı güvenlik özellikleri sayesinde güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Yeni Tiggo8 opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Elektrikli Basamak 50.000 TL Prestige

Yeni Tiggo7 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x2, Otomatik 2.310.000 TL 1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x4, Otomatik 2.391.000 TL

Yeni Chery Tiggo7, markanın kompakt SUV segmentindeki en güncel modeli olarak modern tasarım, güçlü performans ve gelişmiş teknoloji özelliklerini bir araya getiriyor. Aracın dış tasarımında elmas görünümlü ön ızgara, yeni nesil LED farlar ve şık stop lambaları dikkat çekerken, iç mekânda 24.6″ çift ekranlı dijital bilgi-eğlence sistemi, havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi konfor odaklı detaylar bulunuyor. Yeni Tiggo7; 1.6 TGDI turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) ile donatılmış olup dengeli güç ve yakıt ekonomisi sunuyor. Ayrıca araçta akıllı sürüş destek sistemleri (ADAS), çevre algılama sistemi ve Euro NCAP’den 5 yıldızlı güvenlik gibi güvenlik teknolojileri yer alarak hem şehir içi hem uzun yolculuklarda güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Yeni Tiggo7 opsiyon fiyatları - Şubat 2026