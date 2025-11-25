Fiyatıyla da Özellikleriyle de Rakipsiz Yeni Chery Tiggo 8 Türkiye'de: Peki Alınır mı?

Standart 7 kişilik oturma düzeni, 15.6 inçlik devasa multimedya ekranı ve Euro NCAP’ten aldığı 5 yıldızlı güvenliğiyle yeni Chery Tiggo 8, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Peki Chery Tiggo 8 neler sunuyor? Bu otomobil alınır mı?

Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye pazarındaki iddiasını artırarak sürdürüyor ve D-SUV segmentindeki temsilcisi Tiggo 8 ile lüksü daha ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. Markanın "kendi segmentini tanımlayan bir simge" olarak nitelendirdiği bu model, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek kullanıcılarına özel bir yaşam alanı sunmak için tasarlandı. Özellikle geniş aileler için standart olarak sunulan 7 koltuklu yapısı ve rafine iç mekânıyla dikkat çeken model, mühendislik ve konforun birleştiği noktada konumlanıyor.

Peki Türkiye'ye yeni giriş yapan Chery Tiggo 8 alınır mı? Zamansız tasarım estetiğini en yeni teknolojilerle harmanlayan bu araç, premium algısını yukarı çeken detaylarıyla rakiplerine gözdağı veriyor. İster şehir içi karmaşasında ister uzun yolculuklarda olsun; sessiz kabini, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey malzeme kalitesiyle Tiggo 8, konforlu bir yolculuk vadediyor. İşte yeni Chery Tiggo 8 hakkında bilmeniz gereken her şey.

Yeni Chery Tiggo 8 dış tasarımı:

Chery Tiggo 8, ilk bakışta "elmas tasarım ön ızgara"sı ile güçlü ve sofistike bir duruş sergiliyor; krom detaylarla zenginleştirilen bu ızgara, aracın modern karakterini ortaya koyan en belirgin imzalardan biri. AmberFlare LED farlar ise sadece şık görünmekle kalmıyor, akıllı far asistanı sayesinde trafik koşullarına göre uzun-kısa geçişlerini otomatik yaparak gece sürüşlerinde güvenliği maksimum seviyeye çıkarıyor.

Aracın yan profiline geçtiğimizde, maceracı ruhunu destekleyen tavan rayları ve şıklığı tamamlayan 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar dikkat çekiyor. Arka bölümde ise kaplanın nabız ritminden ilham alan "Tiger Pulse" LED stop lambaları, boydan boya uzanan ışık barı tasarımıyla araca gece karanlığında bile eşsiz bir kimlik kazandırıyor. 4.725 mm uzunluğa ve 1.860 mm genişliğe sahip olan gövde, heybetli yapısını zarif çizgilerle birleştiriyor.

Yeni Chery Tiggo 8 iç tasarımı:

Kapıları açtığınızda sizi karşılayan kahverengi veya bej deri döşemeler ve yumuşak dokulu malzemelerin hakim olduğu yüzeyler, Tiggo 8’in premium iddiasını destekliyor. Kokpitin merkezinde yer alan 15.6 inç boyutundaki 2.5K HD çözünürlüklü devasa multimedya ekranı, araçla ilgili tüm fonksiyonları yönetmenizi sağlarken; sürücü önündeki 10.25 inç dijital gösterge paneli sürüş verilerini net bir şekilde sunuyor. Ayrıca 64 renkli ambiyans aydınlatma sistemi, kabin atmosferini ruh halinize göre kişiselleştirmenize olanak tanıyor.

İç mekânın en büyük kozu ise şüphesiz genişliği ve esnekliği. Standart olarak 7 kişilik oturma düzeniyle gelen araçta, 889 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında tam 1.930 litreye kadar çıkarak sınıfında fark yaratıyor. 1.365 mm x 840 mm boyutlarındaki panoramik cam tavan ise kabini ferahlatırken, akustik ön camlar dış gürültüyü filtreleyerek içeride kütüphane sessizliği oluşturuyor.

Yeni Chery Tiggo 8 donanım seçenekleri:

Chery Tiggo 8, Türkiye'de "Prestige" donanım seviyesiyle satılıyor ve sunduğu özelliklerle adeta bir teknoloji üssünü andırıyor. Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltukların yanı sıra, ön yolcu koltuğunda bulunan masaj fonksiyonu ve baldır desteği, yolculukları birinci sınıf bir deneyime dönüştürüyor.

Ses Sistemi: 12 hoparlörlü Sony Premium ses sistemi ve sürücü başlığına entegre özel hoparlörler.

12 hoparlörlü Sony Premium ses sistemi ve sürücü başlığına entegre özel hoparlörler. Bağlantı: Kablosuz Apple CarPlay, Smartlink ve 50W yüksek hızlı kablosuz şarj ünitesi.

Kablosuz Apple CarPlay, Smartlink ve 50W yüksek hızlı kablosuz şarj ünitesi. Konfor: Elektrikli hafızalı sürücü koltuğu, soğutmalı orta konsol ve üç sıra için ayrı havalandırma çıkışları.

Elektrikli hafızalı sürücü koltuğu, soğutmalı orta konsol ve üç sıra için ayrı havalandırma çıkışları. Pratiklik: Eller serbest açılabilen elektrikli bagaj kapağı ve anahtarsız giriş/çalıştırma sistemi.

Eller serbest açılabilen elektrikli bagaj kapağı ve anahtarsız giriş/çalıştırma sistemi. Koltuklar: Deri döşeme, ısıtmalı ön/arka koltuklar ve katlanabilir 3. sıra koltuklar.

Yeni Chery Tiggo 8 sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Güvenlik konusunda taviz vermeyen Tiggo 8, Euro NCAP testlerinden aldığı 5 yıldızla başarısını kanıtlamış durumda. Araçta sürücü, yolcu, yan, perde ve hatta iki koltuk arası uzak taraf hava yastığı dahil olmak üzere toplam 9 adet hava yastığı bulunuyor. Bu pasif güvenlik önlemleri, güçlü gövde yapısıyla birleşerek maksimum koruma sağlıyor.

Sürüş asistanları tarafında ise 19 farklı ADAS teknolojisi devreye giriyor. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve otonom acil frenleme gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Özellikle 540 derece panoramik çevre görüş sistemi, aracın altını dahi göstererek park manevralarını ve dar alan geçişlerini çocuk oyuncağına çeviriyor. Ayrıca kapı açma uyarısı, arkadan gelen bisikletli veya araçları algılayarak olası kazaların önüne geçiyor.

Yeni Chery Tiggo 8 performansı:

Chery Tiggo 8’in kaputunun altında 1.6 litrelik turbo benzinli (TGDI) bir motor görev yapıyor. 145 HP güç ve 275 Nm tork üreten bu ünite, düşük devirlerden itibaren canlı bir performans sergileyerek 1.673 kg ağırlığındaki gövdeyi 10,8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.

Güç aktarımı ise 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) üzerinden ön tekerleklere iletiliyor; bu şanzıman pürüzsüz vites geçişleri ve hızlı tepkiler sunuyor. WLTP standartlarına göre ortalama 7,8 litre/100 km yakıt tüketim değerine sahip olan araç, 57 litrelik yakıt deposuyla uzun menzilli yolculuklara olanak tanıyor.

Yeni Chery Tiggo 8 fiyatları:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6L 145HP, Benzinli Prestige, Otomatik 2.599.000 TL

Yukarıda gördüğünüz rakamın lansmana özel ve sınırlı sayıda araç için geçerli olduğunu belirtelim. Yeni Chery Tiggo 8'in liste fiyatı ise 2.899.000 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Yeni Chery Tiggo 8 avantajları:

7 Koltuk Standart: Geniş aileler için ekstra ücret ödemeden sunulan 7 kişilik oturma düzeni büyük bir artı.

Geniş aileler için ekstra ücret ödemeden sunulan 7 kişilik oturma düzeni büyük bir artı. Üst Düzey Güvenlik: 9 hava yastığı ve Euro NCAP 5 yıldız başarısı ile sınıfının en güvenli modellerinden biri.

9 hava yastığı ve Euro NCAP 5 yıldız başarısı ile sınıfının en güvenli modellerinden biri. Teknoloji Deneyimi: 15.6 inçlik devasa ekran, sürücü başlığı hoparlörü ve 540 derece kamera sistemi segment standartlarını aşıyor.

15.6 inçlik devasa ekran, sürücü başlığı hoparlörü ve 540 derece kamera sistemi segment standartlarını aşıyor. Yolcu Konforu: Ön yolcu için sunulan masaj özelliği, baldır desteği ve "kraliçe koltuğu" konforu rakiplerinde nadir bulunan detaylar.

Ön yolcu için sunulan masaj özelliği, baldır desteği ve "kraliçe koltuğu" konforu rakiplerinde nadir bulunan detaylar. Devasa Bagaj: Koltuklar yatırıldığında elde edilen 1.930 litrelik hacim, ticari araçları aratmayacak bir yükleme alanı sağlıyor.

Yeni Chery Tiggo 8 dezavantajları:

4x4 Seçeneği Yok: Araç 4x2 çekiş sistemiyle geliyor, bu da zorlu arazi koşulları için beklentisi olan kullanıcıları üzebilir.

Araç 4x2 çekiş sistemiyle geliyor, bu da zorlu arazi koşulları için beklentisi olan kullanıcıları üzebilir. Yakıt Tüketimi: WLTP verilerine göre 7,8 lt/100 km olan ortalama tüketim, performanslı kullanımlarda veya yoğun trafikte daha yüksek seviyelere çıkacaktır.

WLTP verilerine göre 7,8 lt/100 km olan ortalama tüketim, performanslı kullanımlarda veya yoğun trafikte daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Motor Seçeneği: Şu an için sadece 1.6 benzinli motor seçeneği görünüyor, hibrit veya dizel alternatif arayanlar için seçenek sunulmuyor.

Yeni Chery Tiggo 8 alınır mı?

Yeni Chery Tiggo 8, özellikle "fiyat/fayda" dengesini gözetip premium özelliklere ulaşmak isteyen geniş aileler için biçilmiş kaftan. Standart 7 koltuklu yapısı, 9 hava yastıklı güvenlik paketi ve masajlı koltuk gibi lüks donanımları, onu segmentinde çok güçlü bir oyuncu yapıyor. Eğer 4x4 çekiş sistemine mutlak bir ihtiyacınız yoksa ve şehir içi/şehirlerarası konfor odaklı bir SUV arıyorsanız, Tiggo 8 listenin en üst sıralarında yer almayı hak ediyor.

Elbette yakıt tüketimi ve sadece benzinli motor seçeneği olması bazı kullanıcılar için düşündürücü olabilir. Ancak sunduğu 15.6 inçlik multimedya deneyimi, Sony ses sistemi ve Euro NCAP onaylı güvenliği göz önüne alındığında, Chery Tiggo 8'in sunduğu paket, eksiklerini fazlasıyla kapatıyor.

Peki sizin 2026 Chery Tiggo 8 ile ilgili fikriniz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz