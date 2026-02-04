Tümü Webekno
Şubat 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Kampanyalar Bitti, Fiyatlar Uçtu Gitti...

Nissan'ın şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Tüm kampanyaları sonlandıran şirket, sevilen modellerini zam yağmuruna tuttu. Peki sıfır kilometre Nissan fiyatları ne durumda?

Şubat 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Kampanyalar Bitti, Fiyatlar Uçtu Gitti...
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Qashqai modeli ile Türkiye'deki otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Nissan, Şubat 2026 fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda efsane kampanyalar yapan firma, bu ay kampanyaları sonlandırdığı gibi fiyatlara da rekor seviyede zam yaptı.

Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın şubat ayı boyunca geçerli olacak sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Nissan araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı
Qashqai 1.999.000 TL 2.249.000 TL
Juke 1.549.000 TL 1.649.600 TL
X-Trail 3.200.800 TL 4.329.700 TL

Qashqai fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Designpack, Otomatik 2.249.000 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack, Otomatik 2.922.400 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack 4x4, Otomatik 3.301.500 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 3.397.600 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum 4x4, Otomatik 3.506.900 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 3.534.400 TL
1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium 4x4, Otomatik 3.643.500 TL
e-POWER, Elektrikli Designpack, Otomatik 2.999.000 TL
e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 3.409.200 TL
e-POWER, Elektrikli N-Design, Otomatik 3.528.600 TL
e-POWER, Elektrikli Platinum, Otomatik 3.636.400 TL
e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 3.761.900 TL

Piyasanın en çok sevilen C-SUV segmentindeki otomobillerinden olan Qashqai, samurai esintili ızgarası ve ince LED farlarıyla oldukça şık görünüyor. İç mekânda büyük dijital ekran, kablosuz bağlantı ve 360 derece kamera gibi özellikler sunan otomobil, 1.3 litrelik mild-hibrit ünitenin yanı sıra e-POWER seçeneğine de sahip. Konforlu ve dengeli sürüş özellikleri, kapsamlı güvenlik sistemleri ve uzun garanti avantajıyla Qashqai, aileler ve şehir kullanıcıları için güçlü bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.

Juke fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.649.600 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Otomatik 2.025.900 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum, Otomatik 2.114.000 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Design, Otomatik 2.235.600 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Sport, Otomatik 2.235.600 TL
1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 2.312.000 TL

Nissan Juke, kompakt boyutları ve karakteristik tasarımıyla öne çıkan eğlenceli bir B-SUV. 1.0 litrelik turbo benzinli motoru ile aşırı yüksek performans sunmuyor olsa da üzmeyen Juke, çevik performansı ve nispeten uygun yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Büyük multimedya ekranı, bağlantı özellikleri ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin yer aldığı otomobil, 422 litrelik bagaj hacmi ve ferah iç alanıyla günlük kullanıma da ideal.

X-Trail fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 4.329.700 TL
1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 4.779.000 TL

Nissan X-Trail, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan bir aile SUV'u. 1.5 litrelik mild-hibrit motorla satılan otomobil, zorlu arazi koşullarında da hiç fena değil. İç mekânda büyük dijital ekranlar, head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlar yer alırken; yaklaşık 560 litrelik bagaj hacmiyle oldukça kullanışlı bir otomobil.

Araba Elektrikli Araba Nissan

