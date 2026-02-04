Tümü Webekno
Şubat 2026 Suzuki Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Suzuki'nin şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Firma, bu ay indirim yapma yoluna gitti. Suzuki, satışları artırmak için böyle bir adım atmış gibi görünüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Gerek tasarımları gerekse özellikleriyle kendine has bir stile sahip olan Suzuki, Şubat 2026 döneminde geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay rakiplerinin aksine indirim yapma yoluna gitti. Suzuki'nin Türkiye'de sattığı 3 otomobil de başlangıç fiyatı açısından düşmüş durumda.

Peki Suzuki'nin güncel fiyatları nasıl? İşte şirketin resmî internet sitesinden alınan verilerle Suzuki şubat ayı fiyat listesi...

Suzuki araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı
Swift 2.079.000 TL 2.079.000 TL
Vitara 1.999.000 TL 1.899.000 TL
S-Cross 2.069.000 TL 2.029.000 TL

Swift fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MHEV, Hibrit Life, Otomatik 2.079.000 TL
1.2 MHEV, Hibrit Pulse, Otomatik 2.109.000 TL

Suzuki Swift, modern tasarımı ve ekonomik yapısıyla öne çıkan kompakt bir B segment hatchback’tir. 1.2 litrelik mild-hibrit motoru, düşük yakıt tüketimi ve çevik sürüş karakteriyle şehir içi kullanım için idealdir. Kompakt boyutları sayesinde kolay manevra kabiliyeti sunarken, esnek bagaj hacmi ve ferah iç mekânıyla da kullanışlıdır. İçeride 9” multimedya ekran, sürüş destek sistemleri ve modern donanımlarla donatılmıştır. Eğlenceli sürüşü, verimli motoru ve pratik yapısıyla Swift, özellikle şehirli kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Vitara fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.899.000 TL
1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance 4x4, Otomatik 2.229.000 TL
1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 2.229.000 TL
1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium 4x4, Otomatik 2.529.000 TL

Suzuki Vitara, kompakt boyutları ve hibrit motor seçenekleriyle öne çıkan bir SU. Hafif yapısı ve çevik sürüş karakteri şehir içi için ideal olurken, AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemiyle hafif arazi koşullarında da güven verir. Hibrit versiyonu 1.4 litrelik motorla yaklaşık 129 PS güç sunarken, gelişmiş sürüş destek sistemleri ile de ön plana çıkar.

S-Cross fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 2.029.000 TL
1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance 4x4, Otomatik 2.299.000 TL
1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 2.309.000 TL
1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium 4x4, Otomatik 2.609.000 TL

Suzuki S-Cross, kompakt boyutları ve hibrit motoruyla dikkat çeken dengeli bir SUV olarak tanımlanabilir. 1.4 litrelik turbo benzinli motor ve 48V hafif hibrit sistemiyle 129 HP güç sunarak hem yakıt tasarrufu hem de destekleyici performans sağlar. Opsiyonel AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde hafif arazi koşullarında da güven verir. 430 litrelik bagaj hacmi, ferah iç mekânı, dijital ekranlar, multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle donatılan S-Cross, şehir ve doğayı bir arada yaşamak isteyenler için pratik ve verimli bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.

