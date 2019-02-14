  • Super AMOLED Ekranlı Samsung Galaxy M30, FCC Onayını Aldı

Super AMOLED Ekranlı Samsung Galaxy M30, FCC Onayını Aldı

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Samsung’un yeni Galaxy M serisi yakın zamanda yeni bir üyeye kavuşacak gibi duruyor. Serinin yeni üyesi Galaxy M30, Super AMOLED ekrana sahip olacak.

Samsung’un akıllı telefonları yalnızca Galaxy S serisi ile kısıtlı değil. Koreli teknoloji devinin farklı segmentlere yönelik olarak ürettiği pek çok farklı ürün var.

ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) sertifika verdiği yeni Samsung telefon, Samsung Galaxy M30 oldu. Telefonun kullanıcı kılavuzunda yer alan diagrama benzer bir şeması da ortaya çıktı, resmi olarak tanıtımı da çok uzak gözükmüyor.
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Samsung Galaxy M30'un Teknik Özellikleri Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Galaxy M10 ve M20 ikilisinde LCD ekranlar bulunuyordu. FCC belgelerine göre Galaxy M30 ise Super AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonda ayrıca bir parmak izi okuyucu olacak.
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Samsung Galaxy M30'un Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Galaxy M30’un aşağı yukarı daha uzun ve daha geniş, arkasında bir kamerası daha olan M20 gibi görüneceği iddia ediliyor. Arka tarafında üç, ön tarafında ise bir kamera olması bekleniyor. Galaxy M30’un 4GB RAM, Exynos 7885 çipseti ve Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip olması bekleniyor. Telefonun çıkar çıkmaz Android 9 Pie güncellemesi almasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/02/13/samsung-galaxy-m30-with-super-amoled-screen-gets-fccs-approval/
Etiketler: fcc, Samsung Galaxy M30
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