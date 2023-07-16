Süper kahraman filmleri, gelişmiş film zevklerine hitap etmeseler de her yıl sayısız yeni versiyonları çekilen bir tür. "Ben sevmiyorsam, sen sevmiyorsan gişede nasıl bu kadar fazla süper kahraman filmi var?" diye sorabilirsiniz. Ancak bu tür hala eğlence sektörünün köşe taşlarından biri ve hitap ettiği geniş seyirci grubu ile kolay ve popüler bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Süper kahraman filmleri 50 yıldan fazladır hayatımızda ve muhtemelen popülerliklerinin altın çağında da değiller. Bu filmlerin ne kadar çiğ olduğuna dair giderek daha da fazla eleştiri duyuyoruz. Öyle ki sosyal medyada “superhero fatigue” veya “comic fatigue” gibi bu filmlerden bıkkınlığı anlatan kavramlar ortaya çıkmaya başladı.

Zaman değişiyor, film seyircisi giderek daha eğitimli ve gelişmiş bir göze sahip oluyor ve süper kahraman filmlerinin her seferinde kendini tekrar eden, basit ve direkt hikaye yapısı bu seyircinin zevkine hitap etmemeye başlıyor. Peki durum buysa giderek eskiyen bu tür nasıl yıl boyu onlarca sinema salonunu ele geçirebiliyor?

Kimileri pek bayılmıyor olabilir ama birçok insan hala süper kahraman filmlerini severek izliyor ve bunu açıklayacak çok fazla sebep var.

Öncelikle bu filmler devasa bütçelerle yapılıyor ve görsel açıdan da son derece tatmin sağlayan yapımlar. Çok büyük ve profesyonel ekiplerle her detayı özenle hazırlanan bu prodüksiyonlar izleyiciye görsel olarak büyük bir keyif sunabiliyor.

Ayrıca süper kahraman filmleri bolca aksiyon içeren ve son derece sürükleyici hikayelere sahip filmler. Bu yüzden niş bir film izleyip sanatsal tatmin almak için değilse bile eğlenmek, kafa dağıtmak ve biraz keyif almak için hala çok tercih ediliyorlar.

Karakter arkı veya kahramanın yolculuğu olarak adlandırdığımız hikaye yapısı, tarih kadar eski bir formül olsa da her zaman çalışıyor.

“Kahramanın yolculuğu” olarak adlandırılan yapı şöyle bir seyir izler: karakterin hayatının bir süredir devam eden alışılmış bir gidişatı vardır, bir anda bunu bozan olaylar meydana gelir, karakter hem içsel hem dışsal bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuğun sonunda artık o aynı kişi değildir. Bu yapı tüm süper kahraman filmlerinde tekrar eder.

Süper kahraman filmlerinin tümünde karakterin dış dünya ile birlikte iç dönüşümünü ve yolculuğunu izleriz. Karakterin içsel çatışmalarını, ilişkilerini, duygusal düşüşlerini, yükselişlerini ve başka birine dönüşmesini izlemek karakterle bağ kurabilmeyi sağlar.

Hikayelerin geçtiği evrenlerde birbirini tekrarlayan karakterler, mekanlar ve olaylar vardır. Bu da ana hikaye dışında onlara ne olacağını da merak etmemizi sağlar.

Bu filmler genellikle Marvel Sinematik Evreni gibi farklı filmler ve karakterlerin birbirleriyle bağlantılı olduğu bir evrende geçerler. Bu evrenlerde farklı karakterlerin maceraları ve hikayeleri bir arada örülür ve izleyicilere tanıdıkları ve bildikleri bir dünya ile ilgili yeni gelişmeler verilir.

Ailece izlemek için risksiz ve garanti seçeneklerdir, her yaş grubuna hitap eder. Kısıtlı bir kitleye hitap etmezler.

Bir aile için her hafta sonu çocuklarıyla yapılacak bir aktivite bulmak oldukça zorlu olabilir. On yıllardır bu karakterleri takip eden anne babalar olabileceği gibi yeni tanışmış çocuklar için de ilgi çekici olabilir.

Sadece aileler değil, Hollywood yapımcıları için de çok garanti ve cazip bir tür. Bu nedenle muhtemelen hep hayatımızda olacaklar.

Bir düşünelim; bir kitaptan uyarlanmayan, daha önceki bir serinin parçası olmayan ya da bir çizgi romana dayanmayan, tümüyle orijinal ve özgün senaryoya sahip kaç film aklınıza geliyor?

Film yapmak hem maliyetli bir süreç hem de büyük bir risk almayı gerektirir. Bu riski almak için yeni senaryolara şans vermek yerine kitap ve çizgi roman uyarlamalarına başvurmak veya hâlihazırda başarılı serileri sürdürmek daha garanti yatırımlardır. Bu tür yapımlar izleyiciye de tanıdık ve güvenli bir deneyim sunar.

Süper kahraman filmlerinin etrafında örülü devasa bir endüstri var. Bu da bu hikayelere olan bağlılığı sürdürüyor.

Sosyal medya ve diğer platformlar aracılığıyla süper kahraman filmleriyle ilgili heyecanı ve beklentiyi artıran bir pazarlama stratejisi kullanılır. Fragmanlar, tanıtımlar, spoiler tartışmaları ve hayran teorileri gibi unsurlar film gelmeden heyecan ve merakı tırmandırır ve insanları beklemeye teşvik eder.

Ayrıca bu tür serilerin dünyasıyla ilişkili sayısız ürün piyasaya sürülür. Bu da ürünleri kullanmak ve filmleri izlemek arasında karşılıklı birbirini besleyen bir ilişki ortaya çıkarır. Bir kez ürünlerini aldığınız evrene karşı uzun süreli bağlılık ve sadakat geliştirme ihtimaliniz yüksektir.