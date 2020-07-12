Super Mario Bros. Oyunu, Dünya Rekoru Kıran Fiyata Satıldı

Dünyanın belki de en bilindik oyunlarından olan Super Mario Bros.'un 1985 yılında yayınlanan kopyası, sahip olduğu nadir asma kısmı ve ambalajlı durumu nedeniyle bu zamana kadar satılan en pahalı Super Mario Bros. oyunu oldu.

Koleksiyoncuların belirli ürünlere standart ücretinden çok daha fazla ödeyebileceğini biliyoruz. Bir koleksiyoncuysa daha önce hiç açılmamış olan bir Super Mario Bros. oyununa birçok kişinin aklına dahi getiremeyeceği bir para ödedi.

NES (Nintendo Entertainment System) için yapılan ambalajlı bir Super Mario Bros. kopyası için verilen en büyük para 100.150 dolar olarak biliniyordu. Ancak Heritage Auctions'ta gerçekleştirilen açık artırma soncunda oyun tamı tamına 114 bin dolara alıcı buldu. Merak edenler için bu da güncel kurla birlikte yaklaşık 782.700 TL gibi bir para yapıyor.

Yeni dünya rekoru belirlendi

Önceki rekor geçtiğimiz sene kırılmıştı ve aslına bakıldığında oyun, yeni rekortmen kopyadan daha eski bir tarihte yayınlanmıştı. Bu kopyaysa 1985 yılında NES konsolu için çıkış oyunu olarak duyurulmuştu. Sonrasında Mario isminin ne kadar büyük ve bilinen bir marka haline geldiğiniyse hepimiz biliyoruz.

Bu Super Mario Bros. oyununun neden daha özel olduğuna gelecek olursak oyunun kendi paketinin üstünde bir asma yeri olduğunu söyleyebiliriz. IGN'in aktardığı bilgilere göre mukavvadan yapılan bu askı yerleri, plastik askılar yaygınlaşmadan önce yalnıza ABD test piyasasındaki black box (kara kutu) sürüm oyunlarda kullanılıyordu.

Bu türden mukavva askılarsa yalnızca birkaç ay için piyasada kaldı. Sonrasındaysa tamamen plastik ambalajların gelmesiyle birlikte alıştığımız ürün asma yerlerini birçok üründe görmeye başladık. Tabii ki ilk yayınlanmasından bu yana 40 milyonu aşkın kopya satan bir oyun için hiç açılmamış bu nadir parça da fiyatı bir denli anlaşılır kılıyor gibi.

Peki, sizce bu verilen para mantıklı bir miktar mı? Koleksiyoncu olsaydınız bu parayı böyle bir parçaya verir miydiniz yoksa farklı bir şekilde mi değerlendirirdiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.