Simply, Super Mario 64 Oyununda Dünya Rekoru Kırdı

'Speedrunning' denince akıllara gelen ilk oyunlardan biri olan Super Mario 64'ün dünya rekoru kırıldı. Simply adındaki Twitch yayıncısı, seneler süren deneme sürecinin ardından sonunda istediğini yaptı ve imkânsız gibi görülse de eski rekoru 15 saniye farkla geçti.

Dünya genelinde çok büyük bir kitleye hitap eden canlı yayın platformu Twitch, bir rekora tanık oldu. Simply adındaki Twitch yayıncısı, canlı yayında 8 senedir kırmaya çalıştığı dünya rekorunu sonunda kırdı.

Video oyunların büyüleyici bir kategorisi olan 'speedrunning', oyuncular tarafından eğlenmek için oynanan rekabetçi bir oyun çeşidi. Bundan yaklaşık 20 ila 30 sene öncesinden başlayan bu akımı, çoğu kişinin deneyimlemiş olduğunu ve kısa bir süreliğine de olsa bağımlılık yapıcı bir etki bıraktığını söyleyebiliriz.

Super Mario 64’ün dünya rekoru kırıldı:

1980 ve 1990’ların sonlarındaki birçok Sonic ve Mario oyunları, kendi speedrun rekorlarına sahip. Oyunu oynayan insanlar denedikten sonra rekor sürelerle kendi rekorlarını kıyasladıklarında bunun imkânsız olduğunu düşünüyorlar. Oyuncular kendi gözleriyle rekorun kırıldığını gördüklerinde bunun mümkün olabildiğini düşünmek yerine daha çok şaşkınlık gösteriyorlar.

Super Mario 64 adındaki oyunsa son zamanlarda speedrunning toplulukları arasında çok popüler olan bir oyun. Oyundaki amacınız, oyunu tüm 120 yıldızı toplayarak bitirmek. Önceki rekor Liam Kings tarafından 31 Mart 2020 tarihinde kırılmıştı. Eski rekor sahibinin süresini 1 saat 38 dakika 43 saniye olarak ekleyelim.

1,5 saat kadar sürede oyunu bitiren Kings’in süresini görenler, rekorun bir daha asla kırılamayacağını düşündüler ancak Simply, rekoru 15 saniye geri çekerek 1 saat 38 dakika 28 saniye sürede oyunu bitirerek bir ilke imza attı. Oyundaki son boss’u yendikten sonra gözyaşlarına hâkim olamayan yayıncının senelerce denediği rekoru kırmasının mutluluğu yüzünden okundu. Oğullarına destekleri tam olan ebeveynlerse onun mutluluğuna ortak oldular. Simply, denemeye devam edeceğini ve kendi dünya rekorunu tekrar kırmak istediği açıkladı.