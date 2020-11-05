The CW, 15 yıllık hikayeyi sonlandıracak Supernatural 15. sezon final bölümünün fragmanını yayınladı. Supernatural'ın dramatik final bölümü tam 2 saat sürecek.

ABD’li televizyon kanalı The CW, 15 yıllık uzun bir hikayenin sonu olacak Supernatural final bölümü için özel bir fragman yayınladı. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan diziyi sona erdirecek 2 saatlik final bölümünden ve geçmişten kesitler içeren fragman, Supernatural hayranlarının finale dair beklentisini artırıyor.

İlk bölümü 13 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ve o günden bu yana Jensen Ackles (Dean) ve Jared Padalecki’yi (Sam) başrollerde izlediğimiz Supernatural, televizyon dünyası için fantastik türünün en kült yapımlarından biri olmayı başardı. Supernatural, zaman zaman yapım kalitesi ile eleştirilerin odağında kalsa da seyircilere 15 yıl süren keyifli bir hikaye izletmeyi başardı.

19 Kasım’da The CW’de yayınlanancak final için yayınlanan tanıtım video, hem 2 saatlik final bölümünden sahneler gösteriyor hem de Sam ve Dean’in hikayesinden kesitler sunuyor. Ayrıca fragmandaki seslendirme de iki kardeşin hikayesine vurgu yapıyor.

Dean karakterini canlandıran Jensen Ackles, final bölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir şeyi uzun bir süre boyunca yaptığınızda son geldiğinde bunu hissediyorsunuz.” ifadelerini kullanırken, Sam karakterini canlandıran Jared Padalecki de “O(Dean), ben ve buradaki herkes tek bir şey söylemek istiyoruz; teşekkürler.” şeklinde konuştu.

Supernatural final bölümü fragmanı