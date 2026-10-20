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Süpürgelerde Tek Doldurmayla Metrekarelerce Alanı Silebilen Akıllı Su Dozajlama Sistemi Nasıl Çalışır?

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Ev temizliğinde devir değişti; artık sadece tozu çekmek yetmiyor, aynı anda silmek de bir standart haline geldi. Ancak işin içine su girince "Zemin çok ıslak kaldı" veya "Su hemen bitti" gibi dertler başlıyor.

Süpürgelerde Tek Doldurmayla Metrekarelerce Alanı Silebilen Akıllı Su Dozajlama Sistemi Nasıl Çalışır?
Nagehan Çavuş Nagehan Çavuş / Branded Content Specialist

İşte tam bu noktada akıllı su dozajlama teknolojileri devreye giriyor. Peki, tek bir küçük su haznesiyle 50 metrekarelik devasa bir alanı silmeyi başaran bu sistemler arka planda nasıl çalışıyor?

Sürekli Düşünen Bir Algoritma

Bu cihazların içinde, suyun ne zaman ve ne kadar bırakılacağını hesaplayan minik bir işlemci bulunuyor. Zeminin türüne göre sensörlerden gelen verileri işleyip pompayı anlık olarak yöneterek gereksiz su tüketiminin önüne geçiyor.

İçerikten Görseller

Süpürgelerde Tek Doldurmayla Metrekarelerce Alanı Silebilen Akıllı Su Dozajlama Sistemi Nasıl Çalışır?
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Damla Damla Değil, Mililitre Mililitre Kontrol

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Klasik paspaslardaki gibi suyun yerçekimiyle beze akması yerine, içerideki elektronik pompa suyu basınçla itiyor. Örneğin Siemens'in geliştirdiği dikey şarjlı süpürgelerde gördüğümüz bu sistem, suyun sadece gerektiği anlarda ve milimetrik ölçülerde beze ulaşmasını sağlıyor.

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Zemin Algılama Teknolojisi

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Sert zemin ile hassas bir parke arasındaki farkı anlayan akıllı sensörler, su miktarını saniyeler içinde optimize ediyor. Böylece parkelerinizde şişme tehlikesi yaşanmazken, fayanslardaki zorlu lekeler için sistem otomatik olarak daha fazla nem kullanıyor.

Su İsrafına Son Veren "Aktif Dozajlama"

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Suyun bitmesini beklemeden akıllıca dağıtılmasını sağlayan bu teknoloji, haznedeki her bir damlayı adeta sayıyor. Siemens'in aktif su dozajlama teknolojisi sayesinde, su sadece süpürge hareket halindeyken ve tam kararında pedlere aktarılıyor.

Hem Çeken Hem Silen Senkronizasyon

Vakum motoru önde tozu çekerken, hemen arkasındaki silme ünitesi ana beyinle senkronize bir şekilde çalışıyor. Sistem, cihazın emiş gücüyle su salınım hızını eşleştirerek zeminde çamurlaşma veya iz kalmasını engelliyor.

Özel Dokulu Pedlerin Sırrı

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Akıllı pompa suyu ne kadar iyi dağıtırsa dağıtsın, iş mikrofiber bezi doğru ıslatmakta bitiyor. Bu cihazlarda kullanılan özel dokulu pedler, çok az miktardaki suyu bile yüzeyine eşit olarak yayarak tek küçük bir dolumla 50 m² alanın kesintisiz silinmesini mümkün kılıyor.

Küçücük Boyut, Dev Kapasite

Haznelerin dışarıdan küçük görünmesi sizi yanıltmasın, içlerindeki suyun hareketini kısıtlayan ve hava basıncını dengeleyen özel mekanik valfler bulunuyor. Bu valfler sayesinde suyun yerçekimiyle değil, sadece elektronik sistem istediğinde dışarı çıkması garanti altına alınıyor.

Hareketsiz Kalınca Suyu Kesen Güvenlik Sistemi

Temizlik sırasında aniden durmanız veya cihazı şarj istasyonuna bırakmanız gerekirse, sistem bunu algılayıp anında su akışını kesiyor. Bu sayede zeminde su birikintileri oluşmuyor ve cihazın elektroniğine zarar verebilecek tehlikeli sıvı temasları yaşanmıyor.

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