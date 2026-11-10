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Koltukların Altında Gizlenen Tozların Sonunu Getiren Teknoloji: 90 Derece Bükülebilen Tasarımın Sırrı

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Temizlik yaparken en çok üşendiğimiz, hatta bazen "Aman orası da kalsın" diyerek es geçtiğimiz yerler genellikle koltuk, baza ve TV ünitesi altlarıdır. Gözden ırak olan bu alanlar, zamanla devasa toz yumaklarına ve gizli alerjenlere ev sahipliği yapar. Süpürmek istediğinizde ise ya o ağır mobilyaları yerinden çekmek ya da belinizi feda etmek zorunda kalırsınız.

Koltukların Altında Gizlenen Tozların Sonunu Getiren Teknoloji: 90 Derece Bükülebilen Tasarımın Sırrı
Onur Şahin Onur Şahin /

Peki, gelişmiş mühendislik bu fiziksel eziyete nasıl bir çözüm sunuyor? Gelin, dip bucak temizliğin kurallarını değiştiren bükülebilir gövde tasarımının ve arkasındaki devasa gücün sırrına 8 maddede yakından bakalım.

1. Evdeki Kara Delikler: Mobilya Altı Tozlanması

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İçerikten Görseller

Koltukların Altında Gizlenen Tozların Sonunu Getiren Teknoloji: 90 Derece Bükülebilen Tasarımın Sırrı
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Eviniz ne kadar temiz görünürse görünsün, hava akımı sebebiyle ortamdaki tozlar ve evcil hayvan tüyleri her zaman alçak mobilyaların altında birikir. Bu alanlara düzenli olarak ulaşılamaması, evin genel hava kalitesini doğrudan düşürür.

2. Geleneksel Süpürgelerin Fiziksel Sınırları

Klasik dikey veya yatay süpürgelerin boruları düz ve sert bir yapıda olduğu için alçak alanlara girmekte zorlanır. Girmek için de sizin iki büklüm olup yere neredeyse paralel bir açıyla eğilmeniz veya diz çökmeniz gerekir.

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3. Ergonomiyi Baştan Yazan '90 Derece Bükülebilme' Teknolojisi

Yeni nesil dikey süpürgelerde teknoloji sadece motoru değil, gövde tasarımını da akıllandırıyor. 90 derece bükülebilen gövde mekanizması, süpürgenin ana borusunun ortadan katlanmasını sağlayarak sizin yerinize "eğilir".

4. Emiş Gücü Kaybı Yaşamadan Kesintisiz Temizlik

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Bir hava kanalının ortadan bükülmesi normal şartlarda emiş gücünü olumsuz etkiler diye düşünebilirsiniz. Ancak ileri mühendislik ürünü aerodinamik eklem tasarımları sayesinde, boru 90 derece açıyla büküldüğünde bile toz çekiş performansından hiçbir ödün verilmez.

5. 66.000 RPM Gücünde Devrimsel Dönüş Hızı

Koltuk altına ulaştığınızda, zemine yapışmış o tozları yerinden sökmek için ciddi bir kuvvete ihtiyacınız vardır. Gelişmiş Siemens teknolojileri, dakikada tam 66.000 devir (RPM) hızında dönen motorlarla donatılmıştır. Bu muazzam hız, halı liflerinin veya parke aralarının derinliklerindeki kirleri bile saniyeler içinde hapseder.

6. Alerjenlere Geçit Vermeyen %99.9 Toz Toplama Performansı

Zorlu köşelerden çekilen tozların tekrar havaya karışmaması en az çekim gücü kadar önemlidir. Yüksek motor gücü ile entegre çalışan sızdırmaz filtreleme sistemleri, %99.9 oranında toz toplama performansı sunarak mobilya altlarındaki o gizli alerjenleri tamamen ortadan kaldırır.

7. Bel Sağlığınızı Koruyan 'Tek Tıkla' Kontrol

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Temizlik sırasında cihazın üzerindeki tek bir mandala dokunarak boruyu anında katlayabilirsiniz. Bu sayede belinize hiçbir ekstra yük bindirmeden, dik bir duruşla evin en zorlu ve alçak köşelerini bile tertemiz yapabilirsiniz.

8. Yıllara Meydan Okuyan Alman Mühendisliği

Sürekli katlanıp açılan fiziksel bir mekanizmanın dayanıklılığı büyük önem taşır. Almanya'da üretilen yüksek kaliteli bileşenler ve motor için sunulan 10 yıllık garantiler, bu esnek gövde yapısının ve motor gücünün yıllarca ilk günkü performansıyla çalışmasını güvence altına alır.

Evinizde dip bucak temizlik yaparken bel ağrılarıyla boğuşmak veya ağır mobilyaları her hafta yerinden oynatmak artık tarihe karışıyor. Temizliği bir eziyet olmaktan çıkarıp esnek, güçlü ve zahmetsiz bir teknoloji şovuna dönüştüren bu yenilikleri incelemek için Siemens dikey süpürgelere buradan göz atabilirsiniz.

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