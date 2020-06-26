Sürücülere Köşeden Ne Çıkacağını Gösteren Radar Sistemi

Sürücülerin özellikle sokak aralarında sürüşlerini daha güvenli hâle getirecek yeni bir radar sistemi geliştiriliyor. Bu radar sistemi sayesinde sürücüler, köşelerden karşılarına aniden çıkacak şeylere karşı önceden bilgi alabilecek.

Otomotiv sektörü; gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlara yönelik olarak sürekli kendini yenilemeye devam ediyor. Bu gelişimi ve yeniliği sürekli kılan en büyük itici güçse daha güvenli bir sürüş deneyimi sunabilmek. Elektrikli otomobiller, otonom araçlar gibi pek çok değişimin temelinde de aslında yine bu güvenlik ve sağlık kaygısı var diyebiliriz. Sürücülerin en çok karşılaştıkları ve özellikle şehir içinde trafikte kazalara en çok sebebiyet veren durumlardan biri, köşelerden gelecek insanlara, bisikletlere ya da diğer araçlara karşı hazırlıksız yakalanmak. Princeton Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmaysa bu soruna çözüm sunmayı hedefliyor.

Princeton Üniversitesi’nde görevli Profesör Felix Heide’ın liderlik ettiği ekip, araçların önlerine yerleştirilerek RF sensörleri sayesinde köşelerden aracın karşısına çıkacak nesneleri belirleyebilecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Aracın önüne yerleştirilen ünite, radyo frekansları (RF) yolluyor ve yolda bir nesneyle karşılaşıp yine üniteye geri yansıyan nesneler tespit edilmiş oluyor. Bu nesnenin ne olduğunun anlaşılması noktasındaysa yapay zekâ devreye giriyor ve tanımlanan nesne sürücüye bildiriliyor.

Sistem, otonom araçlarda da kullanılabilir:

Otonom araçlardaysa karşılaşılacak engeller doğrudan araç sistemine iletiliyor. Yapay zekânın da yardımıyla araçlar, olası ani tehlikelere karşı uyarılmış oluyor. Bu sayede yaşanan kazaların da azalacağına ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sunulacağına inanılıyor.

Proje henüz geliştirme aşamasında ve şu an için üretilen prototip, insan ya da bisiklet gibi küçük nesnelerin belirlenmesi için geliştiriliyor. Çalışmayı gerçekleştiren ekip, küçük nesnelerin hareketlerinin tespit edilmesinin daha büyük nesnelere göre daha zor olduğunu, dolayısıyla projede önceliğin bu olduğunu ve sonrasında daha büyük nesneler için uyarlamanın kolayca yapılabileceğini söylüyor.

Aslında sürücüleri köşelerden çıkacak nesnelere karşı uyarmak için daha önce lazerlerle de benzer mantıkta bir çalışma yapıldı ancak özellikle güneş ışıklarının geri yansıyan lazer ışığının okunmasını zorlaştırdığı için bu sistem çok verimli bulunmadı. Projeyi geliştiren ekip, henüz bir prototip üzerinde çalıştıklarını ve önlerinde çözmeleri gereken pek çok soru olduğunu belirtiyor fakat yakın gelecekte projenin araçlarda kullanılmaya başlayacağına da inandıklarını söylüyor.