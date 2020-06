Amazon'un Otonom Araç Şirketi Zoox'u Satın Aldığı Söyleniyor

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon’un, otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışan Zoox'u bünyesine kattığı iddia edildi. Anlaşmanın ne kadarlık bir bedelle gerçekleştiği şimdilik belli değil ancak bazı kaynaklara göre Amazon, Zoox'u satın almak için 1,2 milyar doların üzerinde bir ödeme yaptı.

The Information ve The Financial Times'a göre Jeff Bezos’un sahibi olduğu e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, sürücüsüz araç girişimi Zoox'u bünyesine kattı. Her iki kaynak da, anlaşmanın 1,2 milyar dolardan fazla bir tutar karşılığında gerçekleştiğini öne sürüyor.

Söz konusu satın alma, Amazon’un otonom sürüş teknolojisine yönelik daha önce yaptığı küçük start-up yatırımları ve şirket içindeki dahili çalışmalara kıyasla şimdiye kadar bu alana yönelik attığı en büyük adımı temsil ediyor. Ayrıca bu anlaşma, süpermarket zinciri Whole Foods (13.7 milyar dolar) ve ayakkabı perakendecisi Zappos'tan (1.2 milyar dolar) sonra, Amazon'un en büyük satın almalarından biri olacak.

Amazon’a yakın bir kaynak The Financial Times'a verdiği demeçte, firmanın Uber, Waymo ve diğer şirketlere rakip olacak bir otonom araç filosu oluşturmayı planladığını söyledi. Bununla birlikte Amazon, dağıtım ağını güçlendirmek için de otonom araç teknolojisine yönelmiş olabilir. Eğer şirket başarılı olursa, 7/24 çalışan, aynı gün teslimat opsiyonu sağlayan ve kargo teslim sürecinde insan müdahalesini ortadan kaldıran kendi kendine çalışan kamyonlara sahip olabilir.

Aktarılan bilgilere göre iki taraf arasındaki görüşmelerin önemli bir kısmı, Amazon'un şirkete yatırım yapmaya devam etme taahhüdü etrafında döndü. Zoox'un, Twitch örneğinde olduğu gibi Amazon'dan bağımsız çalışacağı bildiriliyor. 2014 yılında 970 milyon dolar karşılığında Amazon’un bünyesine geçen oyun odaklı canlı yayın platformu, buna rağmen bağımsızlığını kaybetmemişti.

Zoox'un, Twitch gibi Amazon'dan bağımsız olarak çalışacağı söyleniyor

Yaklaşık 1000 çalışanı bulunan Zoox, direksiyon simidi olmayan ve çift yönlü olarak gidebilen tamamen otonom bir araç üzerinde çalışıyor. Örneğin, araç dar bir sokakta sıkışırsa, hızlı bir şekilde tersine dönebilir. Ön ve arka kısmını aynı tasarımla geliştirilen otomobil, hem sürüş hem de teslimat hizmetleri için çok faydalı olabilir.

Zoox, 2020'de kendi robotaksi hizmetini başlatmayı planladı, ancak yazılımı hazır olmadığı için bu planını ertelemek zorunda kaldı. Google çatısı altında faaliyet gösteren Waymo, banliyö alanlarında sürücüsüz araç hizmeti sunan tek şirket konumunda ancak firma, otonom araçların kullanımının şehir içindeki kalabalık nedeniyle çok daha zor olacağını söylüyor.