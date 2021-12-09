Süt ve Süt Ürünlerine Yüzde 45'i Aşkın Zam Geldi

Geçtiğimiz hafta çiğ süt fiyatları %46,9 oranında zamlanınca haliyle tüm süt ürünlerinde yüksek bir zam bekleniyordu. İşte o zam gelmeye başladı. Bazı büyük üreticiler, ürünlerinin fiyatını %45'i aşkın oranda artırdı.

Geçtiğimiz hafta Ulusal Süt Konseyi, toptan çiğ süt fiyatının litre başına %46,9 zamlanacağını açıklamıştı. Bu zamla birlikte çiğ sütün litre fiyatı 3,2 TL’den 4,7 TL’ye yükseldi. Haberle birlikte tüm süt ürünlerinde de zam yapılması beklenirken dün korkutan açıklama geldi. Süt sanayicileri, süt, peynir, yoğurt ve tereyağı ürünlerine %45 ila %60 arasında zam yapılacağını duyurdu.

Fakat bu zammın yanı sıra üreticiler, ürünlerin ambalaj maliyeti ve gramajlarını da düşürmek için hazırlıklara başladı. Bazı üreticilerin zammın uygulanmasını beklemeden fiyatlarda artış yaptığı kaydedilirken, bazıları da bugün zam yapmaya başladı. Yapılan zam, bir litre sütün fiyatının 14 TL’ye dayanmasına neden oldu.

Süt ürünlerine %45'i aşkın zamlar geldi:

Örneğin Migros Sanal Market’e giriş yaptığımızda bir markanın bir litre sütün fiyatının 13,50 TL’ye çıkarıldığını görüyoruz. Bununla birlikte aynı markanın 800 gram beyaz peynir fiyatının da 56,95 TL olduğu görülebiliyor. Artış, özellikle tereyağında aşırı derecede görülebiliyor.

Bugün bir marketten paylaşılan fotoğraf, 1 kilogram tereyağının fiyatındaki absürt değişimi gösteriyordu. Zam gelmeden önce 98,50 TL’den satılan 1 kilogram Tereyağı, zamla birlikte 142,25 TL’den satılmaya başladı. Tereyağı, yalnızca bir gün içinde %44,41 oranında zamlandı.