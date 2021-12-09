Asgari Ücret Pazarlığında 3. Toplantı Sona Erdi

Bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantıda da uzlaşmaya varamadı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK’in 3.100 TL teklif ettiğini ifade ederken TİSK’ten konuya dair açıklama geldi ve bu teklifin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Son aylarda ciddi oranda artan enflasyon ve döviz kuru, Türkiye’de özellikle düşük ve orta gelirli kesimin alım gücünü büyük ölçüde düşürmüştü. Her ürünün fiyatında %50’lik zamlar görmüşken 2022 yılında verilecek asgari ücretin tutarı da merak ediliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin belirlenmesi için bugün üçüncü kez toplandı.

Geçtiğimiz dakikalarda sona eren toplantıda özellikle işçi tarafının tepkisine neden olacak bir teklif geldi. Bugünkü toplantıda ev sahibi olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret için teklif verdi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK’in asgari ücret için 3.100 TL teklif yaptığını, Türk-İş’in ise 3.900 TL talep ettiğini açıkladı. Nurcan Önder’in açıklaması şu şekildeydi:

“TİSK, 3.100 TL’yi uygun buluyor”

“Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900’ün altına düşmez diyor.”

TİSK Genel Sekreteri, 3.100 TL’lik teklifin söz konusu olmadığını söyledi:

Öte yandan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. 3 konuda mutabakata vardık. Umarım dengeli, adil bir ücret tespit ederiz. Asgari ücrette 3100 TL gibi bir teklifimiz olmadı. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.” ifadelerini kullanarak Nurcan Önder’in açıklamalarına karşı çıktı.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise “İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Maalesef anlaşma sağlayamadık.” dedi. Asgari ücretin belirlenmesi, dördüncü toplantıya kaldı.