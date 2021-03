Süveyş Kanalı'nı Tıkayan Dev Geminin Uydu Görüntüleri

Süveyş Kanalı'nda ilerlerken yakalandığı şiddetli rüzgar ve kum fırtınası sonrası rotadan çıkan ve karaya çarparak kanalda sıkışan dev geminin son durumunu gözler önüne seren uydu görüntüleri paylaşıldı.

Tayvan merkezli Evergreen tarafından işletilen, 400 metre uzunluğundaki dev yük gemisi Ever Given, 24 Mart tarihinde Süveyş Kanalı'nda yol alırken şiddetli rüzgar ve kum fırtınasına yakalanmış; rotadan çıkmıştı. Kontrolü kaybedilen gemi karaya çarparak kanalda sıkışmış ve her gün onlarca geminin geçtiği, dünyanın en aktif ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nı gemi trafiğine kapatmıştı.

Ardından bölgede gemiyi saplandığı kumdan kurtarmak için çeşitli çalışmalar başlatıldı. 59 metre genişliğe, 400 metre uzunluğa ve yaklaşık 200 bin ton ağırlığındaki bu gemiyi hareket ettirmek ve kanalı yeniden açmak haliyle hiç de kolay olmadı. Devam eden çalışmalarda henüz çok da yol alınamadı ve uzmanlar gemiyi hareket ettirmenin haftalar sürebileceğini söylüyor. Paylaşılan güncel uydu görüntüleri ise dev geminin etrafında çaresizce çalışan 'minik' gemileri ve iş makinelerini gözler önüne seriyor.

Küresel ekonomide saatte tahmini 400 milyon dolar zarara sebep oluyor:

Ever Given, 200 metre genişliğinde bir kanalda yatay bir şekilde sıkışmış 400 metre uzunluğunda bir gemi ve sorunu çözmeye çalışan ancak bu dev geminin yanında adeta oyuncak gibi görünen iş makineleri 'komik manzaralar' sunuyor. Ancak bu kısma gülüp geçtiğimizde oldukça ciddi bir sorun da karşımıza çıkıyor.

Süveyş Kanalı'ndan ticaret gemilerinin geçemediği her saat için küresel ekonomi yaklaşık olarak 400 milyon dolarlık zarara uğruyor. Durumun ne zaman düzeleceğine dair belirsizlik devam ettiği için kimi gemiler tüm Afrika kıtasını dolanacakları uzun bir yolculuğu göze almış durumda ancak şu an için bildirilen son verilere göre 100'den fazla gemi de demirlemiş vaziyette kanalın açılmasını bekliyor.