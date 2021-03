Süveyş Kanalı'nın Tıkanması Dünya Ekonomisini Nasıl Etkiler?

Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık ve bu nedenle yaşanan gemi trafiği, her geçen saat dünya ekonomisine milyonlarca dolar zarar veriyor. Uzmanlar, yaşanan aksaklık sonucu kahveden tuvalet kağıdına ve mobilyaya kadar birçok ürünün tedarikinde ciddi gecikmeler yaşanabileceğini söylüyor.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı, geçtiğimiz gün karaya oturan dev bir yük gemisi tarafından tıkanmıştı. 224 bin ton ağırlığındaki geminin yeniden hareket edebilmesi için çalışmalar devam ederken geçen her saat ise dünya ekonomisine milyonlarca dolarlık zarar veriyor.

Uzmanlara göre durum kısa süre içerisinde çözülmezse birçok ürünün tedarikinde ciddi problemler meydana gelecek. NBC News'a konuşan nakliye uzmanı Lars Jensen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Temelde mağazalarda gördüğünüz her şeyi etkileyecek" dedi.

Küresel ticaret için kilit rol oynuyor:

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı, küresel ticaretin yaklaşık %12'sini oluşturuyor. Kanaldaki en büyük gemilerden biri olan Ever Given'in yol açtığı tıkanıklık ise yüzlerce nakliye gemisinin kanaldan geçişini engelliyor. Tıkanıklığın açılamadığı her an gemi trafiğinin artmasına neden oluyor ve dolayısıyla küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor.

İşletmeler, Süveyş Kanalı'nın tıkanmasından önce bile koronavirüs salgını nedeniyle tedarik kıtlığı yaşıyordu ve bu olay gecikmelere bir katman daha ekledi. Süveyş Kanalı'nın tıkalı kaldığı her saat milyonlarca dolara mal oluyor ve tıkanıklığın açılmasının haftalar sürebileceği konuşuluyor. Bazı gemiler, yaklaşık 15.000 mil ve iki haftalık bir yolculuğu göze alarak Afrika çevresinden alternatif rota izlemeye başlamış durumda.

Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık birçok malın tedarikini etkileyecek:

Tuvalet kâğıdı yapımında kullanılan hamurun en büyük üreticilerinden biri olan Suzano, Bloomberg'e verdiği demeçte, tıkanıklığın muhtemelen hamur sevkiyatlarını geciktireceğini ve bunun da mağazalardaki tuvalet kâğıdı arzını etkileyeceğini söyledi.

Bloomberg'e göre kanaldaki sıkışma, özellikle kahve konteynerlerini etkiliyor. Rapora göre kahve kıtlığı, Avrupa'da daha şiddetli bir şekilde hissedilecek ancak su yolu, Vietnam ile Avrupa arasındaki önemli sevkiyatları engellediği için tüm dünyada yankılanacak.

Sevkiyatların gecikmesiyle birlikte market ürünlerinin yanı sıra petrol fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Argus Media'nın baş ekonomisti David Fyfe CNBC'ye verdiği demeçte, Süveyş Kanalı'nın küresel petrol sevkiyatlarının %5 ila %10'unu oluşturduğunu söyledi.

Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık ithal malların çoğunu, özellikle de Çin'den gelen tedarikleri etkileyecek. Investopedia'dan alınan verilere göre ABD; elektrikli makineler, mobilyalar, oyuncaklar ve spor malzemeleri dahil olmak üzere yüzlerce dolar değerindeki sayısız mal için büyük ölçüde Çin'e güveniyor.

Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık halen devam ediyor. Yetkililer, geminin boşaltılması ve kanalın tekrar açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken bu çalışmaların ne zaman sonuç vereceği ise henüz bilinmiyor.