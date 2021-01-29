Suzuki, Yeni Hayabusa İçin Tanıtım Videosu Yayınladı

Suzuki, 2019 yılı itibarıyla Avrupa ve Japonya gibi pazarlarda satışı durdurulan Hayabusa'nın yeni modeli için bir tanıtım videosu yayınladı. Japon firma, yeni canavarın tanıtımı için 5 Şubat tarihini işaret etti.

Japon otomotiv üreticisi Suzuki, dünyadaki en hızlı supersport motosikletlerden biri olan Hayabusa'nın yollara geri döneceğini yayınlanan yeni bir videoyla açıkladı. İlk kez 1999 yılında piyasaya sürülen Suzuki Hayabusa, Avrupa'daki yeni emisyon düzenlemeleri nedeniyle 2019 yılında bir süreliğine veda etmek zorunda kalmıştı.

Japonya ve Avrupa gibi pazarlarda 2019 yılı itibarıyla satışları duran Hayabusa, ABD pazarında iki yıl daha kalmayı başarsa da geçtiğimiz yıl orada da satışları durdurulmuştu. Görünüşe göre bu sadece geçici bir vedaydı zira Japon firma, yeni modelin tanıtım videosunu hem global hem de İngiltere'deki sosyal medya kanallarından yayınladı.

Yeni Suzuki Hayabusa tanıtım videosu:

Yayınlanan videoda yeni Hayabusa'yı tüm çıplaklığıyla göremiyoruz ancak bazı detayları yakalamak mümkün. Beşli gösterge bölmesinin hâlâ orada olduğunu söyleyebiliriz ve bununla birlikte orta konum bir TFT ekranla güncelleniyor gibi görünüyor. TFT ekranın solunda ve sağında ise bir devir saati ile hızölçer bulunuyor. Bu noktada videodaki hızölçer göstergesinin 180 mil / s (290 km / s) üzerinde olduğunu da belirtelim. Son olarak en uç köşelerde ise yakıt seviyesi ve motor sıcaklığı göstergeleri yer alıyor.

Suzuki, yeni Hayabusa için 5 Şubat 2021 tarihini işaret etti. Türkiye saati ile sabah 10.00'da başlayacak olan etkinlik, Suzuki Motorcycle Global Salon olarak adlandırılan sanal forumda çevrimiçi şekilde takip edilebilecek.

2021 model Hayabusa'da neler değişir bilemiyoruz ancak ortalıkta dolanan bazı söylentiler mevcut. Bunlardan birine göre yeni Hayabusa, çok büyük değişikliklerle gelmeyecek ancak elden geçirilmiş bir tasarımla gelecek. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını 5 Şubat tarihinde göreceğiz.