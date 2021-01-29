Elon Musk Federal Havacılık İdaresi'ne Adeta İsyan Etti

SpaceX'in en büyük misyonlarından biri olan Starship'le gelecekte gezegenimizin yörüngesine, Ay'a ve Mars'a yolcuların ve yüklerin taşınması hedefleniyor. Ancak Elon Musk'ın sitemkar bir tweet'inde söylediğine göre, 'böyle giderse insanlık asla Mars'a gidemeyecek.'

Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın en büyük hayali ve haliyle şirketi SpaceX'in de en büyük görevi, nihayetinde bir gün insanlığı Mars'a götürmek. Bir yandan yörüngeye uydular ve astronotlar taşımak gibi görevleri yerine getirse de SpaceX'in üzerinde durmadan çalıştığı en zorlu konu başlığı aslında bu.

Bu yolda atılan önemli adımlardan biri ise şirketin 50 metre uzunluğundaki devasa bir roket olan Starship projesi. Starship ile SpaceX, Mars'a ve Ay'a insanlı uçuşlar gerçekleştirecek. Starship'in başarılı olması demek, SpaceX'in ve insanlığın Mars macerasında kocaman bir adım daha atarak büyük yol katetmesi anlamına geliyor.

İnfilak eden prototipler bile bir başarı:

Elon Musk ve SpaceX ekibi şimdiye kadar pek çok Starship prototipiyle çeşitli fırlatmalar gerçekleştirdi ve bu fırlatmalar genellikle roketin infilak etmesiyle sonuçlandı. Elon Musk yine de tüm bu fırlatmaların infilak eden prototiplere rağmen büyük bir başarı olduğunu düşünüyor. Elon Musk'a göre SpaceX, Starship ve insanlığın Mars yolculuğunun önünde infilak eden roketlerden daha büyük bir sorun var; Federal Havacılık İdaresi (FAA).

Bu söylemimizin arkasında yatan sebep ise Elon Musk'un attığı bir tweet'e dayanıyor. Starship fılatmalarının FAA tarafından gerekli izinler verilmediği için ertelenmesi üzerine biraz 'sinirlenen' Musk, 'Bu gidişle insanlık Mars'a asla gidemeyecek' diyerek sitemini dile getirdi.

Elon Musk bu durumu roket fırlatmaları için verilen izinlerin ve gerçekleştirilebilen toplam fırlatma sayısının FAA'nın uyguladığı protokol yüzünden oldukça kısıtlı olmasına dayandırıyor. FAA, bir roket fırlatması için o tarihte gerçekleşecek tüm uçuşları durdurmalı ve gerekli düzenlemeler yapılarak roket fırlatılması için onay vermeli ancak Musk'a göre tüm bu prosedür oldukça sıkıntılı.