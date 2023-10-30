İnsanlık gözünü yıldızlardaki yeni ufuklara dikmişken, geleceği için yeni cevaplar arıyor. Bu cevaplar için de yine fareler bize yardımcı oluyor.

Başta Elon Musk olmak üzere pek çok milyarder gelecekte uzakta koloniler kurulması için adımlar atıyor. Başka bir gezegene gitmek ya da bir başka gezegende yaşayabilmek sorunun bir kısmı. Bir başka kısmı ise üreme, insanların dünya atmosferi dışında üreyip üreyemeyeceği, mikro yerçekiminde ve radyasyonda neler yaşanacağı konusunda farklı görüşler var.

Yapılan yeni bir çalışmaya göre insanlık olarak "Gezegenimizin dışında da üreyebilecek miyiz?" sorusunun cevabı belli oldu: Belki. Belki çok iyi bir cevap olmasa da en azından kesin bir hayır değil, yani uzay kolonileri hâlâ gerçek olabilir.

Uzayda yetişen ilk memeli embriyoları

Tarihte ilk defa olarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mikroortamda memeli embriyoları oluşturuldu ve büyütüldü. Uluslararası Uzay İstasyonu, gezegen yüzeyinden 400 kilometre kadar yukarıda yörüngede yer alıyor. Yamanashi Üniversitesi'nden moleküler biyolog Teruhiko Wakayama'nın önderliğinde yapılan çalışmada, fare embriyolarının en azından başlangıç aşamasında hayatta kalabildikleri belli oldu.

Wakayama, yaptığı açıklamada "Mars yolculuklarında hamilelik mümkün olabilir çünkü oraya varmak altı aydan uzun sürecek." ifadelerini kullanırken, o zaman geldiğinde çocukların sağlıklı bir şekilde doğabilmesi için araştırmalarına devam edeceklerini belirtti.

Aslında uzayda hamilelik ve üreme konusu, bilim insanlarının uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu. Hamilelik süreci oldukça uzun ve karmaşık olabiliyor. Bu yüzden de her bir farklı aşama için farklı çalışmalar yapılıyor. Araştırmacıların paraformaldehit içerisinde geliştirdiği ve dört gün boyunca koruduğu embriyolar, daha sonra araştırılmaları için dünyaya geri gönderildi.

Buna göre ISS'te ya da mikroyerçekimli ortamlarda embriyoların yaşama şansı daha düşük olsa da yaşayan embriyolar, gezegenimizdeki örnekleriyle aynı şekilde gelişim gösteriyor. Uzay fetüslerinde farklı sorunlar görülebildiği ortaya çıkmıştı. Gelecekte uzaya yerleşen insanlar, Dünya'daki atalarından çok daha farklı görünebilir.