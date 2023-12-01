Dünyanın dört bir yanında insanların ilk öğrendiği oyunlardan biri olan taş-kâğıt-makas, pek çok kişinin sevdiği bir oyun. Bizim ülkemizde ufak tefek anlaşmazlıkları çözmek için kullanılan bu oyunun bazı ülkelerde şampiyonaları da var.
Peki dünya çapında bir turnuva düzenlesek, kazanan kişinin en az kaç el oynaması gerekir?
Oyunun temel kurallarını belirlemediğimiz zaman hesaplama yapmamız pek mümkün olmayacağı için, ilk iş olarak kuralları yazalım. Kurallar şu şekilde:
Dünyadaki herkes bu oyuna katılıyor. Mahalledeki Huriye Teyze'yi eledikten sonra Rihanna ile oynamak, Rihanna'yı eleyip ABD Başkanı Biden ile eşleşmek falan mümkün yani bu oyunda. Bence Biden o kadar uzun süre ayakta kalamaz, düşer ama ihtimal var yani.
Oyunlar "alan galip" şeklinde oynanacak. Yani "Önce 3 yapan kazanır, beş yapan döver." falan yok. Tek seferde sonuç belli olacak. Beraberlik yok, biri gidene kadar oyuna devam edilecek.
Öyleyse mücadele başlasın!
8 milyar 75 milyon ve sürekli artan bir miktar daha insan hep beraber toplandıktan sonra eşleşmeler yapıldı ve oyunlar başladı diyelim. İlk turun ardından insan sayısı 4 milyar küsur olacak. İkinci turun ardından ise 2 milyarın az üstünde bir sayı göreceğiz. Üçüncü tura geldiğimiz anda ise 1 milyar bandına kadar inmiş olacağız.
Tabii ki bu sayıları tek tek böyle bölmeyeceğiz, teknik olarak yaptığımız işlem 8 küsur milyarı yarımın X'inci üst kuvvetiyle çarpmak. Burada öyle bir sayı bulmamız gerekiyor ki işlemin sonucu 1 olmalı ya da 1'e mümkün olduğunca yaklaşmalı. Peki 2'nin kaçıncı kuvveti bize 8 küsur milyar sonucunu veriyor?
İşte bunu da bulmak için Log2(8075000000) işlemini yapıyoruz. Karşımıza çıkan sonuç ise 32,91 oluyor. Şimdi kimseyle de 0,91 el oyun oynanmayacağı için kazanan kişinin en az 33 el oyun oynaması gerekiyor.
Peki siz bu turnuvaya girseydiniz kazanabilir miydiniz?
Gelin, birlikte test edelim. Aşağıda yer alan bulanıklaştırılmış olan kısımlarda rastgele olarak yerleştirilmiş seçimler yer alıyor. Üstelik sizin işiniz çok daha kolay, beraberliklerde de turu geçtiniz varsayacağız zira zaten sonucu görmüş olacaksınız. Bakalım buradan bir "Dünya Şampiyonu" çıkacak mı?
1.Tur
2. Tur
3. Tur
4. Tur
5. Tur
6. Tur
7. Tur
8. Tur
9. Tur
10. Tur
11.Tur
12. Tur
13. Tur
14. Tur
15. Tur
16. Tur
17. Tur
18. Tur
19. Tur
20. Tur
21.Tur
22. Tur
23. Tur
24. Tur
25. Tur
26. Tur
27. Tur
28. Tur
29. Tur
30. Tur
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
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