Gezegenimizde kayıtlı 8 milyar 75 milyondan fazla insan yaşıyor. Bütün bu insanlar hep beraber bir taş-kâğıt-makas turnuvasında mücadele etseydi, kazanan kişinin kaç el oynaması gerekirdi?

Dünyanın dört bir yanında insanların ilk öğrendiği oyunlardan biri olan taş-kâğıt-makas, pek çok kişinin sevdiği bir oyun. Bizim ülkemizde ufak tefek anlaşmazlıkları çözmek için kullanılan bu oyunun bazı ülkelerde şampiyonaları da var.

Peki dünya çapında bir turnuva düzenlesek, kazanan kişinin en az kaç el oynaması gerekir?

Oyunun temel kurallarını belirlemediğimiz zaman hesaplama yapmamız pek mümkün olmayacağı için, ilk iş olarak kuralları yazalım. Kurallar şu şekilde:

Dünyadaki herkes bu oyuna katılıyor. Mahalledeki Huriye Teyze'yi eledikten sonra Rihanna ile oynamak, Rihanna'yı eleyip ABD Başkanı Biden ile eşleşmek falan mümkün yani bu oyunda. Bence Biden o kadar uzun süre ayakta kalamaz, düşer ama ihtimal var yani.

Oyunlar "alan galip" şeklinde oynanacak. Yani "Önce 3 yapan kazanır, beş yapan döver." falan yok. Tek seferde sonuç belli olacak. Beraberlik yok, biri gidene kadar oyuna devam edilecek.

Öyleyse mücadele başlasın!

8 milyar 75 milyon ve sürekli artan bir miktar daha insan hep beraber toplandıktan sonra eşleşmeler yapıldı ve oyunlar başladı diyelim. İlk turun ardından insan sayısı 4 milyar küsur olacak. İkinci turun ardından ise 2 milyarın az üstünde bir sayı göreceğiz. Üçüncü tura geldiğimiz anda ise 1 milyar bandına kadar inmiş olacağız.

Tabii ki bu sayıları tek tek böyle bölmeyeceğiz, teknik olarak yaptığımız işlem 8 küsur milyarı yarımın X'inci üst kuvvetiyle çarpmak. Burada öyle bir sayı bulmamız gerekiyor ki işlemin sonucu 1 olmalı ya da 1'e mümkün olduğunca yaklaşmalı. Peki 2'nin kaçıncı kuvveti bize 8 küsur milyar sonucunu veriyor?

İşte bunu da bulmak için Log2(8075000000) işlemini yapıyoruz. Karşımıza çıkan sonuç ise 32,91 oluyor. Şimdi kimseyle de 0,91 el oyun oynanmayacağı için kazanan kişinin en az 33 el oyun oynaması gerekiyor.

Peki siz bu turnuvaya girseydiniz kazanabilir miydiniz?

Gelin, birlikte test edelim. Aşağıda yer alan bulanıklaştırılmış olan kısımlarda rastgele olarak yerleştirilmiş seçimler yer alıyor. Üstelik sizin işiniz çok daha kolay, beraberliklerde de turu geçtiniz varsayacağız zira zaten sonucu görmüş olacaksınız. Bakalım buradan bir "Dünya Şampiyonu" çıkacak mı?

1.Tur

OYNA!

2. Tur

OYNA!

3. Tur

OYNA!

4. Tur

OYNA!

5. Tur

OYNA!

6. Tur

OYNA!

7. Tur

OYNA!

8. Tur

OYNA!

9. Tur

OYNA!

10. Tur

OYNA!

11.Tur

OYNA!

12. Tur

OYNA!

13. Tur

OYNA!

14. Tur

OYNA!

15. Tur

OYNA!

16. Tur

OYNA!

17. Tur

OYNA!

18. Tur

OYNA!

19. Tur

OYNA!

20. Tur

OYNA!

21.Tur

OYNA!

22. Tur

OYNA!

23. Tur

OYNA!

24. Tur

OYNA!

25. Tur

OYNA!

26. Tur

OYNA!

27. Tur

OYNA!

28. Tur

OYNA!

29. Tur

OYNA!

30. Tur

OYNA!

Çeyrek Final

OYNA!

Yarı Final

OYNA!

Final

OYNA!

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