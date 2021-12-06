TLC'nin Katlanıp Uzayabilen Telefon Konseptinden Video Geldi

TCL'in dünyanın ilk hem katlanıp hem uzayabilen akıllı telefon konsepti Fold'n Roll'dan, telefonun yeteneklerini sergilediği bir video geldi. Paylaşılan videoyla teknoloji meraklılarının beklenti ve heyecanları iyice yükselmiş olsa da telefonun ticari olarak üretilip üretilmeyeceği şimdilik belli değil.

Katlanabilir ekran teknolojisi her gün biraz daha gelişiyor ve teknoloji meraklıları arasında da oldukça büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Ancak sizlere daha önce de bahsetmiş olduğumuz TCL’in ‘Fold’n Roll’ isimli konsep telefonu, sadece açılıp genişlemekle kalmıyor. Yayınlanan bir videoya göre yeni telefonun ekranı, telefonun arka yüzeyine doğru ‘kayıyor’.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de gerçekleşen DTC 2021 fuarında TCL, menteşelerin ve mekaniğin tek bir cihazda birleştirildiği Fold'n Roll'un bir prototipini tanıttı. Cihazın püf noktası ise ikiye katlanabilmesi ve gerekirse geniş bir ekran alanı elde etmek için sola doğru genişlemesi ki bu da cihazı son derece etkileyici ve sıra dışı kılıyor.

Telefonun ticari olarak üretilip üretilmeyeceği henüz belli değil

Bu tasarımda bir TCL telefonunun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği, şirketin bu konudaki planlarını paylaşmamayı tercih etmesi sebebiyle şimdilik net değil. Fikir kulağa ve göze son derece hoş geliyor olabilir; ancak bu teknolojinin son derece masraflı olacağını göz önünde bulundurursak, telefonun üretilmesi halinde bile fiyat etiketinin oldukça cep yakan cinsten olacağı söylenebilir.

Counterpoint Research'ün en son ‘Katlanabilir Akıllı Telefon Gönderi Tahmini’ne göre 2021 yılı için sevkiyatlar, yaklaşık 9 milyon adet ile tek haneli olarak kalacak; ancak bu yine de 2020'ye göre 3 kat büyüme olacağı anlamına geliyor. %88’lik pazar payıyla Samsung ise şimdilik katlanabilir telefon piyasasının hakimi olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte 2023 yılına kadar katlanabilir akıllı telefon sevkiyatlarında 10 kat büyüme yaşanması bekleniyor.

İşte TCL’in hem katlanıp hem uzayan bilen telefonu: