Technofumer adlı yapımda bir dijital avcı olarak, siber gerçeklik diyebileceğimiz bir dünyada mücadele ediyoruz. Oyunun hikâyesi ise şu şekilde: Ünlü içerik üreticileri İlker Canikligil, Mesut Çevik, Orkun Işıtmak ve Koray Birand'ı avlayıp duruyoruz. Amacımız ise belirlenen süre içerisinde en yüksek puana ulaşabilmek. Biz onları avlarken de içerik üreticileri garip danslar yaparak dikkatimizi dağıtıyorlar.
Oyunda ayrıca farklı bölgelerde saklanmış olan çeşitli kartları ve güçlendirmeleri de bulmaya çalışıyoruz. Böylece hem puan toplamak için daha geniş bir alana erişim sağlamış oluyoruz hem de farklı stratejiler geliştirebilmemizi sağlayacak özelliklere kavuşuyoruz. Farklı bölümlerde farklı içerik üreticilerini avlayarak dijital dünyayı temizlemek bize düşüyor.
Technofumer Sistem Gerekinimleri
Sistem gereksinimleri (PC):
|Özellik
|Minimum
|Önerilen
|İşletim Sistemi
|Windows 10
|Windows 11
|İşlemci
|i7
|i9
|Bellek
|16 GB
|16 GB
|Ekran Kartı
|RTX2070
|RTX2080
|DirectX
|Sürüm 12
|Sürüm 12
|Depolama
|3 GB
|3 GB
Sistem gereksinimleri (macOS):
|Özellik
|Minimum
|Önerilen
|İşletim Sistemi
|Sonoma
|Sonoma
|İşlemci
|Apple M2 Max
|Apple M3 Max
|Bellek
|3 GB
|3 GB
|Ekran Kartı
|M2 Max
|M3 Max
|Depolama
|3 GB
|3 GB
Oyunda avlayıp durduğumuz Koray Birand, aynı zamanda da oyunun geliştiricisi olarak öne çıkıyor. Oyuna buradan erişebilirsiniz.
Koray Birand'ın Tecnofumer videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz