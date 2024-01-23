Koray Birand'ın Geliştirdiği, Dans Eden İlker Canikligil, Mesut Çevik ve Orkun Işıtmak'ı Avladığımız Oyun Technofumer Yayımlandı

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Koray Birand'ın elinden çıkan, oynaması ücretsiz FPS oyunu Technofumer yayımlandı. Bu fazlasıyla tuhaf ama eğlenceli oyunda Türkiye'nin tanınmış influencer'larını avlıyoruz.

Technofumer adlı yapımda bir dijital avcı olarak, siber gerçeklik diyebileceğimiz bir dünyada mücadele ediyoruz. Oyunun hikâyesi ise şu şekilde: Ünlü içerik üreticileri İlker Canikligil, Mesut Çevik, Orkun Işıtmak ve Koray Birand'ı avlayıp duruyoruz. Amacımız ise belirlenen süre içerisinde en yüksek puana ulaşabilmek. Biz onları avlarken de içerik üreticileri garip danslar yaparak dikkatimizi dağıtıyorlar. 

technofumer

Oyunda ayrıca farklı bölgelerde saklanmış olan çeşitli kartları ve güçlendirmeleri de bulmaya çalışıyoruz. Böylece hem puan toplamak için daha geniş bir alana erişim sağlamış oluyoruz hem de farklı stratejiler geliştirebilmemizi sağlayacak özelliklere kavuşuyoruz. Farklı bölümlerde farklı içerik üreticilerini avlayarak dijital dünyayı temizlemek bize düşüyor. 

youtuber

Technofumer Sistem Gerekinimleri

Sistem gereksinimleri (PC):

Özellik Minimum Önerilen
İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11
İşlemci i7 i9
Bellek 16 GB 16 GB
Ekran Kartı RTX2070 RTX2080
DirectX Sürüm 12 Sürüm 12
Depolama 3 GB 3 GB 

Sistem gereksinimleri (macOS):

Özellik Minimum Önerilen
İşletim Sistemi Sonoma Sonoma
İşlemci Apple M2 Max Apple M3 Max
Bellek 3 GB 3 GB
Ekran Kartı M2 Max M3 Max
Depolama 3 GB 3 GB

Oyunda avlayıp durduğumuz Koray Birand, aynı zamanda da oyunun geliştiricisi olarak öne çıkıyor. Oyuna buradan erişebilirsiniz.

Koray Birand'ın Tecnofumer videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz

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Kaynak : https://store.steampowered.com/app/2498910/Technofumer/
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