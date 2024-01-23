Koray Birand'ın elinden çıkan, oynaması ücretsiz FPS oyunu Technofumer yayımlandı. Bu fazlasıyla tuhaf ama eğlenceli oyunda Türkiye'nin tanınmış influencer'larını avlıyoruz.

Technofumer adlı yapımda bir dijital avcı olarak, siber gerçeklik diyebileceğimiz bir dünyada mücadele ediyoruz. Oyunun hikâyesi ise şu şekilde: Ünlü içerik üreticileri İlker Canikligil, Mesut Çevik, Orkun Işıtmak ve Koray Birand'ı avlayıp duruyoruz. Amacımız ise belirlenen süre içerisinde en yüksek puana ulaşabilmek. Biz onları avlarken de içerik üreticileri garip danslar yaparak dikkatimizi dağıtıyorlar.

Oyunda ayrıca farklı bölgelerde saklanmış olan çeşitli kartları ve güçlendirmeleri de bulmaya çalışıyoruz. Böylece hem puan toplamak için daha geniş bir alana erişim sağlamış oluyoruz hem de farklı stratejiler geliştirebilmemizi sağlayacak özelliklere kavuşuyoruz. Farklı bölümlerde farklı içerik üreticilerini avlayarak dijital dünyayı temizlemek bize düşüyor.

Technofumer Sistem Gerekinimleri

Sistem gereksinimleri (PC):

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11 İşlemci i7 i9 Bellek 16 GB 16 GB Ekran Kartı RTX2070 RTX2080 DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Depolama 3 GB 3 GB

Sistem gereksinimleri (macOS):

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Sonoma Sonoma İşlemci Apple M2 Max Apple M3 Max Bellek 3 GB 3 GB Ekran Kartı M2 Max M3 Max Depolama 3 GB 3 GB

Oyunda avlayıp durduğumuz Koray Birand, aynı zamanda da oyunun geliştiricisi olarak öne çıkıyor. Oyuna buradan erişebilirsiniz.

Koray Birand'ın Tecnofumer videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz