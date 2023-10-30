TECNO, giriş seviye telefonu Pop 8'i duyurdu. Henüz resmî bir fiyat açıklaması bulunmayan telefon, aşırı uygun bir fiyata satın alınabilecek gibi görünüyor.

Son dönemlerde akıllı telefon sektöründe dikkat çeken isimlerden bir tanesi olmaya başlayan Çinli teknoloji şirketi TECNO, "Pop 8" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Giriş seviye özelliklerle donatılan akıllı telefon, "Alo desin yeter" diyenlerin favorisi olacak gibi görünüyor.

TECNO Pop 8, 6.6 inç büyüklüğünde LCD ekranla donatılan bir telefon. 720p çözünürlük sunan ekran, 90 Hz tazeleme oranı sunuyor. Apple'ın "Dynamic Island" isimli özelliği, TECNO'nun yeni akıllı telefonunda "Dynamic Port" olarak yer alıyor. Pop 8, ultra giriş seviye bir telefon olsa da yan panele yerleştirilmiş parmak izi okuyucu sensöre sahip.

Karşınızda TECNO Pop 8

TECNO'nun yeni akıllı telefonu, Unisoc T606 işlemciden güç alıyor. Bu güç 4 GB'ye kadar RAM (4 GB'ye kadar sanal RAM desteği de mevcut), 128 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Tabii microSD kart desteği de mevcut. 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan telefon, Android 13 (Go Edition) ile çalışıyor. Bilmeyenler için; "Go Edition"ın sadeleştirilmiş bir sürüm olduğunu söyleyelim. Kullanıcılar, bu işletim sisteminde Android 13'ün yeni nesil özelliklerini kullanırken, bellek tüketimi ise oldukça düşük olacak.

TECNO Pop 8, 13 MP çözünürlük sunan bir ana arka kameraya sahip. Şirket, ikinci modülün yapay zekâ odaklı olduğunu söyledi. Ancak ikinci kameranın tam olarak ne amaçla kullanıldığını bilemiyoruz. Telefonun selfie kamerası ise 8 MP çözünürlük vadediyor. Telefonun üretiliş amacını düşünecek olursak bu kamera kurulumunun fena olmadığını söyleyebiliriz.

TECNO Pop 8 teknik özellikleri:

Ekran 6.6 inç, 720p, 90 Hz, LCD İşlemci Unisoc T606 RAM 3-4 GB Depolama 64-128 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 13 MP + AI kamera Batarya 5.000 mAh

TECNO Pop 8 fiyatı:

TECNO'nun internet sitesinde listelenen Pop 8 için fiyat bilgisi bulunmuyor. Ancak sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre bu akıllı telefon, bazı pazarlarda 85 dolar gibi aşırı uygun fiyatlar karşılığında satın alınabilecek. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, geldiği takdirde fiyatının ne olacağı bilinmiyor.