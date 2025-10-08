Dünyanın En İnce Kavisli 5G Telefonu: TECNO SPARK Slim 5G İncelemesi

TECNO’nun yeni modeli SPARK Slim 5G, 5.95 mm kalınlığıyla “dünyanın en ince kavisli 5G telefonu” unvanını taşıyor. Peki günlük kullanımda neler vadediyor?

Akıllı telefon dünyasında yıllardır performans, kamera ya da pil ömrü üzerinden kıyasıya bir yarış vardı. 2025 itibarıyla bu denkleme yeni bir başlık eklendi: incelik.

Samsung ve Apple’ın başlattığı yarışa şimdi TECNO, SPARK Slim 5G modeliyle katılıyor. Peki, 5.95 mm kalınlıktaki dünyanın en ince kavisli 5G telefonu bize neler sunuyor? Gelin detaylara bakalım.

Tasarım özellikleri ile başlayalım.

Yerli üretim bir telefon olarak karşımıza çıkan SPARK Slim 5G'nin farkını ilk hissettiren şey boyutları. 5.95 mm kalınlık ve 160 gramlık ağırlık, telefonu cebinizde ve elinizde neredeyse unutturuyor. Renk seçenekleri (Zarif Beyaz, Gökyüzü Mavisi, Cool Siyah) sade ama şık bir çizgide.

Arka taraftaki fiberglas panel inceliğe rağmen sağlamlık katıyor. TECNO’nun eklediği Moodlight tasarımı da farklı bir dokunuş: bildirim ya da şarj durumuna göre ışık değişiyor. Gösterişli değil, daha çok günlük kullanımda hoş bir ayrıntı gibi hissettiriyor.

Sırada 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran var.

Telefonun 6.7 inç AMOLED ekranı, 1.5K çözünürlüğü ve 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sağlıyor. Özellikle 4500 nit parlaklık, güneş altında ekranı rahat görmeyi mümkün kılıyor.

Corning Gorilla Glass 7i sayesinde çizilmelere karşı dayanıklılık sağlanırken, ekran altı parmak izi sensörü de modern standartları karşılıyor.

Dayanıklılık yönünden de TECNO önemli adımlar atmış.

İnce telefonlar genelde hassas algısı uyandırır. SPARK Slim 5G ise SGS ABD Askeri Düzey Sertifikasına sahip ve askeri dayanıklılık testlerinden geçmiş. Kılıfsız 1.5 metre, kılıflı 2 metreye kadar düşmelere dayanabiliyor.

Ayrıca IP64 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı koruma sunuyor. Sığ sulara düşme gibi durumlarda da dayanıklı bir ürün. Islak el ile de kullanılabiliyor.

Pil konusu, bu incelikte bir telefonda şaşırtıyor.

Telefonun en dikkat çekici mühendislik çözümü pil tarafında. TECNO mühendisleri 5.95mmlik bir telefona 4.4mm inceliğinde 5160 mAh batarya sığdırmayı başarmışlar. Bu batarya, günlük kullanımda günü çıkaracak seviyede. 45W hızlı şarj desteği de pili hızlıca dolduruyor. Ayrıca telefon bataryası şişme önleyici algoritma ve kendi kendini onaran akım algoritması ile güvenli hale getirilmiş.

Ek olarak 2000 şarj döngüsüne kadar uzun ömür vadeden optimizasyonlar bulunuyor. Yani pil kapasitesini yıllar içinde daha istikrarlı koruyabiliyor.

Performans tarafına da göz atalım.

SPARK Slim 5G’de Mediatek Dimensity 6400 işlemci yer alıyor. Yanında 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama desteği sunuluyor. Günlük kullanımda sosyal medya, mesajlaşma ve çoklu görevlerde telefon oldukça akıcı çalışıyor. Ayrıca bu işlemci, telefonun sunduğu AI özellikleri için de yeterli performans sergiliyor.

Ayrıca telefon iki büyük Android güncellemesi de alacak ve 5 yıl garantisi bulunuyor.

Kamera, AI desteğiyle güçlenmiş.

Arka tarafta 50MP ana kamera, 2MP macro kamera, önde 13MP selfie kamerası mevcut. Gün ışığında çekimler net ve renkler doğal. Portrelerde de başarılı sonuçlar alınıyor. Düşük ışık koşullarında performans sınırlı ama segmentine göre makul.

Ek olarak AI destekli araçlar dikkat çekiyor: istenmeyen nesneleri kaldırabilen AI Silgi 2.0, grup çekimlerini düzenleyen AI Mükemmel Yüz, portrelerde saç/kıyafet değiştirme gibi eğlenceli efektler sunan AIGC Portrait 2.0 gibi özellikler, telefonun kamera performansını keyifli ve pratik hale getiriyor.

AI özelliklerine de göz atmak gerek.

SPARK Slim 5G, günlük kullanımda fark yaratabilecek yapay zeka özellikleriyle geliyor. Öne çıkanlar:

AI Gürültü Engelleme: Arama sırasında çevresel sesleri filtreliyor.

Arama Özeti: Görüşmeleri otomatik metne çevirip özetliyor.

Çeviri Desteği: WhatsApp gibi uygulamalarda anlık çeviri yapabiliyor.

Circle to Search: Google ile entegre çalışarak ekrandaki görseli aratmayı kolaylaştırıyor.

Bunlar, telefonu günlük işlerde pratik hale getiren küçük ama faydalı dokunuşlar.

Günlük hayatı kolaylaştıran farklı özellikler de var.

FreeLink sayesinde SIM kart ya da internet olmadan kısa mesafe iletişim kurulabiliyor.

İkili Sistem ile iş ve özel yaşam ayrı profillerde kullanılabiliyor.

Anlık Dosya Aktarımı özelliği, TECNO cihazlar arasında hızlı paylaşım sağlıyor.

TECNO SPARK Slim 5G, incelik trendini daha erişilebilir hale getiren bir model. Günlük işler için yeterli performans, parlak ekran, dayanıklı yapı ve uzun ömürlü pil ile öne çıkıyor. Kamera ve oyun tarafında amiral gemilerinin gerisinde kalsa da fiyat/performans dengesinde güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Tasarım noktasında konu ince telefonlar olunca iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi telefonlar çok daha yüksek fiyat etiketleriyle karşımıza çıkıyor. TECNO, bu tasarımsal ve etkileyici özelliği 23. 999 TL gibi erişilebilir bir fiyat ile sunarak pazarda yeni bir alan yaratmış oluyor.

Gelin bu incecik telefonları karşılaştıralım;

Öncelikle tabii ki inceliklerine bakalım. TECNO SPARK Slim 5G 5.95 mm, iPhone Air 5.6 mm, Samsung Galaxy S25 Edge ise 5,8 mm kalınlıkta. Yani burada genel olarak ölçülerin birbirine epey yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Arkasından ise batarya konusuna değinmek gerek. Çünkü telefon inceldikçe herkesin en büyük soru işareti batarya oluyor. Batarya tarafında iPhone Air 3.036 mAh'lık bir batarya ile gelirken Samsung Galaxy S25 Edge ise 3900 mAh'lık batarya ile geliyor. Bu noktada TECNO SPARK Slim 5G, 5160 mAh'lık silikon karbon bataryası ile öne geçiyor.

Telefonlarda artık önem verdiğimiz bir diğer kritik özellik konusu ise tabii ki yapay zeka. Bu noktada iPhone Air her ne kadar Apple Intelligence özelliklerine sahip olsa da bu özelliklerin henüz tüm diller için kullanılamadığını düşünecek olursak zincirin en zayıf halkası durumunda. Samsung Galaxy AI özellikleriyle gelen Galaxy S25 Edge ile yine görüntü düzenlemeden çeviriye aklınıza gelebilecek tüm AI özelliklerine sahip olan TECNO SPARK Slim 5G ise yarışı başa baş götürüyor.

Tabii ki TECNO SPARK Slim 5G, işlemci gibi noktalarda diğer bu iki ince telefonun gerisinde kalıyor. iPhone Air Apple'ın en gelişmiş çipi olan A19 Pro çip ile gelirken Galaxy S25 Edge ise bir başka amiral gemisi çip olan Snapdragon 8 Elite ile geliyor. TECNO SPARK Slim ise giriş/orta seviye diyebileceğimiz Mediatek Dimensity 6400 işlemci ile geliyor.

Kamera tarafına baktığımızda da iPhone Air. 48 MP+12MP'lik geniş açılı fusion kamera ve 18MP ön kamera ile geliyor. Galaxy S25 Edge ise 200MP + 12MP ana kamera ve 12MP ön kamera ile geliyor. TECNO SPARK Slim 5G ise 50MP+2MP ana kamera ve 13MP ön kamera ile geliyor.

Tabii ki TECNO SPARK Slim 5G bir amiral gemisi değil ve değerlendirmeyi de buna göre yapmak gerekiyor. Fiyatlara da baktığımızda, eğer ince bir tasarıma sahip yenilikçi bir telefon kullanmak istiyorsanız fakat bütçeniz 60 bin TL & 100 bin TL arasında değilse, TECNO SPARK Slim 5G bu noktada devreye girip bu yeni teknoloji için farklı bir alan yaratmış oluyor.

