Finlandiya, 42 ulusal parkı arasında yer alan Ulko-Tammio adasında turistler için telefonu bırakma kampanyası başlattı.

Akıllı telefonların elimizden düşmediği bir çağda Finlandiya’nın Ulko-Tammio adasında ilginç bir karara imza atıldı. Finlandiya’nın ulusal parkları arasında yer alan adaya gelen ziyaretçilere yönelik telefon kullanmama kampanyası başlatıldı.

Kampanya ile elbette ziyaretçiler için telefon kullanmalarına yönelik bir yasak konulmayacak. Yalnızca telefonlarını ceplerine koymaları ve adayı, doğayı sonuna kadar deneyimlemeleri teşvik edilecek.

Kampanya gelecekte sadece bu adayla sınırlı kalmayabilir:

Finlandiya Parklar ve Vahşi Yaşam kuruluşundan Joel Heino, yeni kampanyanın farklı bölgelerde de uygulanabileceğine işaret etti:

“Ziyaretçileri gönüllü olarak telefonlarını bir kenara bırakmaya ve duyularını telefon yerine doğaya odaklamaya teşvik ediyoruz. Bu, diğer doğa ve eğlence duraklarında da uygulanabilecek harika bir girişim.”

Telefon kullanımının aksine teşvik başlatılan ada, nadir kuş ve bitkilere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca birçok yürüyüş rotasına ve bitkilerle iç içe kıyılara sahip durumda. Bölgeye ziyaretler ise özel botlar veya deniz taksileri ve otobüsleri ile gerçekleşiyor.