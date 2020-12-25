Telefon Kamerasıyla Teşhis Yapan COVID-19 Testi Geliştirildi

Bilim insanları, PCR testlerinin ulaşamadığı bölgelerde teşhis sürecini hızlandıracak CRISPR tabanlı bir COVID-19 teşhis kiti geliştirdiler. Üstelik yeni test, teşhis için akıllı telefon kamerasından faydalanıyor.

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması ve inanılmaz bir hızla yayılması sonrasında polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri, daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. PCR testi, COVID-19’u tespit etme konusunda başarılı olsa da testlerin sınırlı sayıda olması ve bazı noktalarda erişimin zor olması, alternatif çözüm ihtiyacı doğuruyor.

Gladstone Viroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, bir akıllı telefon kamerası ile 15 ile 30 dakika arasında bir sürede koronavirüsü tespit edebilen yeni bir CRISPR tabanlı bir COVID-19 teşhis testi geliştirdi. Yeni geliştirilen test, DNA dönüştürme ve amplifikasyon adımlarını ortadan kaldırdığı için nispeten daha “basit” bir test olarak karşımıza çıkıyor.

CRISPR tabanlı COVID-19 teşhis testi, PCR testi bulunmayan bölgelerde COVID-19 teşhisine yardımcı olacak

2020 Nobel Kimya Ödülü alan isimlerden Jennifer Doudna, yeni geliştirilen testin PCR testine erişimin bulunmadığı bölgelerde COVID-19 teşhisi koymak için güvenilir bir yardımcı olacağını ifade etti.

CRISPR tabanlı COVID-19 teşhis testinde CRISPR Cas13 proteinleri, bir RNA virüsü olan SARS-CoV-2’nin belirli bölümlerini tanımlıyor RNA'yı ayırıyor ve RNA probunu konuşlandırıyor. Viral RNA, Cas13 proteinlerini aktive ettiğinde prob bölünmeye başlıyor ve floresan etkisi sayesinde akıllı telefon kamerası tarafından tespit edilebiliyor. Numunedeki virüs oranı ne kadar yüksekse, floresan etkisi de o kadar yüksek oluyor.

An itibarıyla dünya çapındaki COVID-19 vaka sayısının 80 milyona merdiven dayadığını düşünürsek, yeterli sayıda PCR testi temin etmenin ne kadar zor olduğunu daha iyi anlayabiliriz. CRISPR tabanlı COVID-19 teşhis testi, PCR testinin temin edilemediği bölgelerde kullanılarak teşhis sürecinin hızlandırılmasını sağlayabilir.