Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Telefonların ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı: Peki Fiyatlar Nasıl Değişecek?

Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla telefonlara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. İşte yeni oranlar.

Telefonların ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı: Peki Fiyatlar Nasıl Değişecek?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ülkemizde uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) en çok etkilediği ürünlerden biri de telefonlardı. Öyle ki yüksek seviyelerdeki ÖTV oranları, cihazların daha pahalıya satılmasına neden olabiliyordu. Telefonlarda son ÖTV değişikliğinin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Bugün bu konuda bir gelişme yaşandı.

Resmî Gazete üzerinden bugün yayımlanan bir kararla telefonlara uygulanan ÖTV oranlarında değişikliğe gidildiği açıklandı. Değişiklik her telefonu etkilemiyor. Genel anlamda uygun fiyatlı giriş-orta segmentteki cihazları kapsayacak.

Telefonlarda yeni vergi oranları şu şekilde

öt1

  • ÖTV matrahı 4.500 TL’yi aşmayanlar - %25
  • ÖTV matrahı 4.500 TL’yi aşıp 9.000 TL’yi aşmayanlar -** %40**
  • Diğerleri - %50

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere giriş seviyedeki cihazların ÖTV’lerinde değişiklik var. Önceden 1.500 TL’nin altındakiler için %25 uygulanıyordu. Şimdi bu miktar 4.500 TL’ye çıktı. Öte yandan 1.500-3.000 TL arasındakilere uygulanan %40’luk oran 4.500 – 9.000 TL arasındaki modellere getirildi. 9000 TL üstü diğer modellere ise %50 uygulanmaya devam edecek.

Peki bu ne demek? Bu oranlar Türkiye’ye geliş fiyatları 4.500 ila 9.000 TL arasında olan telefonlara daha az %50 değil, %40 oranında daha az vergi uygulanacağı anlamına geliyor. Önceden 15-16 bin TL civarlarında olan bir telefonun 500-1000 TL arasında indirim göreceğini söyleyebiliriz.

Maalesef çoğu telefonun geliş fiyatı minimum 10 bin TL oluyor. Bu yüzden değişikliğin öyle çok cihazı etkilemeyeceğini söylememiz gerek. Matrahı 9 bin TL’yi aşan modellerin hiçbirinde değişiklik yok, onlara %50 uygulanmaya devam edecek.

Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

150 km/sa Hıza Ulaşabilen Tek Tekerli Bisiklet InMotion P6 Tanıtıldı

150 km/sa Hıza Ulaşabilen Tek Tekerli Bisiklet InMotion P6 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim