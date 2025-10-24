Telefonların ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı: Peki Fiyatlar Nasıl Değişecek?

Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla telefonlara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. İşte yeni oranlar.

Ülkemizde uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) en çok etkilediği ürünlerden biri de telefonlardı. Öyle ki yüksek seviyelerdeki ÖTV oranları, cihazların daha pahalıya satılmasına neden olabiliyordu. Telefonlarda son ÖTV değişikliğinin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Bugün bu konuda bir gelişme yaşandı.

Resmî Gazete üzerinden bugün yayımlanan bir kararla telefonlara uygulanan ÖTV oranlarında değişikliğe gidildiği açıklandı. Değişiklik her telefonu etkilemiyor. Genel anlamda uygun fiyatlı giriş-orta segmentteki cihazları kapsayacak.

Telefonlarda yeni vergi oranları şu şekilde

ÖTV matrahı 4.500 TL’yi aşmayanlar - %25

ÖTV matrahı 4.500 TL’yi aşıp 9.000 TL’yi aşmayanlar -** %40**

Diğerleri - %50

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere giriş seviyedeki cihazların ÖTV’lerinde değişiklik var. Önceden 1.500 TL’nin altındakiler için %25 uygulanıyordu. Şimdi bu miktar 4.500 TL’ye çıktı. Öte yandan 1.500-3.000 TL arasındakilere uygulanan %40’luk oran 4.500 – 9.000 TL arasındaki modellere getirildi. 9000 TL üstü diğer modellere ise %50 uygulanmaya devam edecek.

Peki bu ne demek? Bu oranlar Türkiye’ye geliş fiyatları 4.500 ila 9.000 TL arasında olan telefonlara daha az %50 değil, %40 oranında daha az vergi uygulanacağı anlamına geliyor. Önceden 15-16 bin TL civarlarında olan bir telefonun 500-1000 TL arasında indirim göreceğini söyleyebiliriz.

Maalesef çoğu telefonun geliş fiyatı minimum 10 bin TL oluyor. Bu yüzden değişikliğin öyle çok cihazı etkilemeyeceğini söylememiz gerek. Matrahı 9 bin TL’yi aşan modellerin hiçbirinde değişiklik yok, onlara %50 uygulanmaya devam edecek.