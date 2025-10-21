Tümü Webekno
Telefonlar Aynı Anda Nasıl Hem IP68 Hem IP69 Olabiliyor?

Artık telefonlar "IP66+IP68+IP69" gibi birden çok suya ve toza dayanıklılık derecesiyle gelmedi. Peki bunun nedeni ne?

Telefon satın almadan önce kullanıcıların en dikkat ettiği konulardan biri dayanıklılık seviyesidir. Burada da karşımıza** “IP” sertifikaları** çıkıyor. Normalde sadece tek IP sertifikalı telefonlar geldiğini görürdük. Ancak son zamanlarda bu durum değişti ve birden fazla IP dayanıklılığa sahip telefonlar çıkmaya başladı.

Örneğin yakın zamanda sunulan OPPO Find X9 ve Realme GT 8 telefonlarında IP66+IP68+IP69 suya ve toza dayanıklılık bulunuyor. Peki neden birden fazla derece eklenmeye başladı. En yükseği olan IP69 hepsini zaten kapsamıyor mu? Kullanıcıların kafasını karıştıran bu durumu açıklığa kavuşturuyoruz.

İlk olarak IP derecelerinin anlamına bakalım

ıp1

IP, bir cihazın toza ve suya ne kadar dayanıklı olduğunu uluslararası ölçekte test eden bir standart olan Giriş Koruması anlamına geliyor. Derecelendirmeler her zaman IPXY olarak gösterilir. Buradaki X ve Y’yi biz hep numara olarak görürüz. Yani IP66, IP68 gibi.

  • X: Toz korumasını ölçer (0’dan 6’ya kadar numaralandırılır)
  • Y: Suya dayanıklılığı ölçer (0’dan 9’a kadar numarandırılır)

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere IP’den sonra gelen numaralar toza ve suya dayanıklılığı gösterir. Şu anda en yüksek derece olan IP69’daki 6 maksimum toz dayanıklılığı, 9 da maksimum su dayanıklılığı anlamına gelir.

Tek bir derecelendirme tüm kriterleri içermeyebilir

ip2

Gelelim birden fazla derecelendirme eklenmesinin arkasındaki nedene. Basitçe anlatacak olursak tek bir derecelendirme, tüm kriterleri kapsamıyor olabilir. Örneğin IP68 sertifikalı bir cihaz tatlı suya 30 dakika 1.5 metreye dayanıklıdır. Ancak basınçlı suya dayanıklı olduğu anlamına gelmez. İşte burada IP66 devreye girer. IP66 sertifikası cihazın basınçlı suya da dayanıklı olduğunu gösterir.

Öte yandan IP69 ise durumu daha da ileriye taşıyarak sıcak suya olan dayanıklılığı da ölçer. 80 dereceye varan sıcaklıklara dayanabilen cihazlar IP69 sertifikası alabilir. İşte tam olarak her sertifikanın kendine has ölçümleri olduğundan dolayı birden fazla dayanıklılık yer alabilir. IP68 ile IP69 farklı şeyleri ölçtükleri için aynı değillerdir, IP69 hepsini kapsamaz.

Peki toza ve suya dayanıklılık sertifikaları nasıl fark ediyor?

| IP sertifikası| Toz koruması| Su Koruması|Gerçek hayattaki anlamı| | -------- | -------- | -------- | |IP54 |Toza karşı sınırlı koruma (tamamen toz geçirmez değil)|Her yönden gelen su sıçramalarına karşı korumalı|Hafif yağmur veya ter için uygun, suya daldırma yok| |IP64 |Tamamen toz geçirmez |Su sıçramalarına karşı korumalı |Tozlu ortamlar için ideal, hafif çiselemeye dayanıklı| |IP65 |Tamamen toz geçirmez |Düşük basınçlı su püskürtmelerine karşı korumalı |Kısa süreli duş veya hafif hortum suyu püskürmesine dayanıklı| |IP66 |Tamamen toz geçirmez |Yüksek basınçlı su püskürtmelerine karşı korumalı |Güçlü su püskürtmelerine (örneğin bahçe hortumu) dayanıklı| |IP67 |Tamamen toz geçirmez |1 metreye kadar suda 30 dakika boyunca daldırılabilir |Lavabo veya su birikintisine kazara düşmelere dayanıklı| |IP68 |Tamamen toz geçirmez |1 metreden daha derin, genellikle 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca daldırılabilir |Havuz veya küvet (tatlı su) kullanımına dayanıklı| |IP69 |Tamamen toz geçirmez |Yüksek basınçlı, yüksek sıcaklıklı su püskürtmelerine karşı korumalı |Basınçlı yıkama, endüstriyel temizlik koşullarına uygun|

Birden fazla dayanıklılığa ihtiyacınız var mı?

ipa3

Buna çoğu kullanıcı için hayır yanıtını verebiliriz. Telefonunuzu yüksek basınçlı sulara sokmayı planlamıyorsanız ya da sıcak sulara sokmayacaksanız üç farklı dereceye ihtiyacınız yok. Tek dereceli cihazlar da işinizi görecektir.

