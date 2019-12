Telefonu Sürekli Güç Tasarrufunda Kullanmak Zararlı mı?

Pek çok kişi telefonunu yer yer güç tasarrufu modunda kullanıyor. Bu durum hem batarya için hem de telefon ile ilgili pek çok özelliği kısıtlayabiliyor. Tabi bunları genel bir kullanım ile düzenleme şansına sahibiz. Peki ama telefonu sürekli güç tasarrufu modunda kullanmak zararlı mı?

Akıllı telefonlarda modeller geliştikçe şarj süreleri daha da optimize hale geliyor. Ama hâlâ bataryayla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu duruma çözüm olarak genellikle yüksek kapasiteli bataryalar üretiliyor ve cihazların günlük kullanım süresi az da olsa uzuyor. Büyük telefonlar büyük taleplere cevap verdiği için batarya ve şarj yönetimi oldukça önemli bir yere gelmiş durumda.

En güncel amiral gemisi cihazla sahip olsanız dahi bir yerde batarya sorunu ile karşılaşmak mümkün. Bu durumu çözmek ve cihaza zarar vermeden batarya optimizasyonu yapmak için bazı uygulamalar bulunuyor. Peki firmalar, bu uygulamaların hangilerini öneriyor? Markaların bu konuyla ilgili çalışmaları neler? Hepsini ayrıntılı olarak inceliyoruz.

Güç tasarrufu modu özellikle bataryanız belirli bir seviyenin altına düşünce devreye giriyor. Ya da çoğumuz batarya ayarını bu şekilde yapıyoruz. Özelliklere göre değişen ve gelişen yazılımlar bir nevi cankurtaran olsa da güç tasarrufu modu hemen her akıllı cihazın özelliği olmaya başladı. O yüzden insanların merak ettiği şu soru karşımıza çıkıyor: Güç tasarrufunu bazı anlar değil de her an kullanmak istersek ne olur?

Güç tasarrufu modunu açık bırakmak telefona zarar verir mi?

Bu sorunun cevabına dair hem kullanıcı deneyimlerinden hem de detaylı kaynaklardan faydalanmaya çalıştık. İşin uzmanlarına göre güç tasarruf modunda kullanmak batarya için bir zarar teşkil etmiyor. Çünkü bataryaların (lityum iyon bataryalar) bozulması ya da ömrünü tamamlaması için belirli kullanım döngüleri bulunuyor.

Bu döngüyü örneğin 1000 birim olarak düşünürsek batarya her boşaldığında bir döngü gerçekleşiyor diyebiliriz. Güç tasarruf modunda batarya tam olarak boşalmadığı için (genelde boşalmadan şarja takıldığını düşünürsek) döngü gerçekleşmemiş; bataryanın kullanım süresi de uzamış oluyor. Bu da telefon için pozitif bir durum oluşturuyor.

Bu durumun bir de dolaylı yoldan karşımıza çıkan bir cevabı var. Kullanıcı deneyimlerine göre güç tasarruf modu karşımıza farklı manzaralar çıkarabiliyor. Örneğin cihaz güç tasarrufu modunda iken bildirimler otomatik olarak kapatılıyor, push bildirimleri ve diğer duyurular kapalı oluyor ve cihaz o konuda düşük verimle çalışıyor.

Bunun yanında ışık ayarları, CPU ve GPU ayarları gibi pek çok ayar en düşük performansta çalıştığı için telefonunuz bir işlemi yaparken daha fazla zorlanmış oluyor ve dolaylı yoldan bu da ekstra enerji harcamasına neden oluyor (güç tasarruf modunda iken).

Uygulamaların pek çoğunda kısıtlama oluştuğu için de cihazınızdan tam verim alamıyorsunuz. Haliyle ortaya çıkan manzara, cihazımız için güç tasarrufunu az da olsa önemsiz kılmaya başlıyor. Bu yüzden yalnızca ihtiyaç halinde kullanılması öneriliyor.

Güç tasarrufu nasıl açılır?

Hemen hemen her mobil cihazın bir güç tasarrufu modu bulunuyor. Bazılarında yüzeysel bir mod açma kapama özelliği bulunurken, bazı cihazlarda da çok detaylı bir tasarruf planlaması karşımıza çıkıyor. Haliyle de bu özelliği aktif etme ayarları telefondan telefona değişiyor.

Ama işin bütün temeli aynı. Yapmanız gereken şey ayarlara girmek ve batarya ayarlarına ulaşmak. Bunu hemen hemen her mobil cihaz ulaşılabilir bir şekilde ayarlıyor. Bu yüzden batarya ayarlarında güç tasarrufu bölümünü görerek bu ayarı aktifleştirebiliyorsunuz. Batarya kullanım değerleri ile ilgili olarak karşınıza çıkan bilgiler, size güç tasarrufunun ne kadar işinize yarayacağını gösteriyor.

Buradan tek bir hamle ile çalıştırabiliyor ve pasif hale getirebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazlar için otomatik ayarlar da mevcut oluyor. Örneğin şarj oranınız %30’un altına inince otomatik olarak aktif olacak şekilde ayar yapabiliyorsunuz.

Batarya optimizasyonu için kullanabileceğiniz diğer uygulamalar:

1. Verimli Batarya Tasarrufu ve Güç Tasarruf Modu:

Aktif bir güç tasarrufu uygulaması olarak karşımıza çıkan bu yazılım, özellikle en çok enerji tüketen uygulamaları buluyor ve onlar için hızlı bir çözüm üretiyor. Bu yüzden de telefonunuzun tadını çıkarmak için gerekli düzenlemeleri yapabiliyorsunuz. Zor durumda kaldığınız anlarda bu uygulamayı aktifleştirerek güçlü bir batarya tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Yapımcı: Johor Tech Malaysia

Boyut: 3,3 MB

Puan: 3,8 Yıldız

2. Battery Doctor (Pil Koruyucu)

Belki de en çok tercih edilen uygulamalardan olan Battery Doctor, özellikle çok iddialı bir geliştirici tarafından geliştirilmiş. Daha uzun ömürlü bir batarya düzeni için ihtiyaçlarınıza çözüm üretecek olan bu yazılımı en azından bir deneyip deneyimleyebilirsiniz.

Yapımcı: Cheetah Mobile Inc. (NYSE: CMCM)

Boyut: 15 MB

Puan: 4,5 Yıldız

​

3. Kaspersky Battery Life: Saver & Booster

Daha önce de duyduğunuzu düşündüğümüz isimlerden olan Kaspersky, bir antivirüs yazılımı şirketi. Ama mobil cihazlar konusunda da aktif bir kullanım sunuyor. Bu yüzden batarya seviyenizi daha etkin kullanmak adına bu konuda da size bir batarya ömrü çözümü sunabilir. En azından hakkında güzel yorumlar bulunan bu uygulamaya göz atabilirsiniz.

Yapımcı: Kaspersky Lab Switzerland

Boyut: 13 MB

Puan: 4,7 Yıldız

Batarya tasarrufu konusunda öne sürülen bilgileri bu şekilde ele alabiliyoruz. En azından cihazınızla ilgili batarya kullanımı konusunda deneyimlerinizi de işin içine katarak bir yöntem seçebilirsiniz. Yukarıda yer alan uygulamalar size batarya tasarrufu konusunda önemli faydalar sağlayacaktır. Şimdiden keyifli kullanımlar diliyoruz.