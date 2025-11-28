Temizlikte 3 Adım Önde: Dreame’nin Yeni Ürünleri Satışa Sunuluyor

Akıllı ev temizliğinde öncü marka Dreame, Türkiye’deki kullanıcılarının ev içi konforlarını artıracak 2 yeni modeliyle sahnede: L40 Ultra AE robot süpürge ve R20 Ultra AquaCycle™ kablosuz dikey süpürge. Çok yakında L40s Pro Ultra robot süpürge de kullanıcılarla buluşacak.

Yaşam alanınızı temiz tutmak zamanınızın çoğunu tüketiyor mu? Günümüzde yoğun tempoya sahip olanlar veya evini patili dostlarıyla paylaşanlar için temizlik, zahmetli bir iş olabilir. Tam da bu noktada Dreame, üç yeni ürünüyle günlük temizliği ve konforu yeniden tanımladı. Temizlik, artık akıllı ve sürdürülebilir bir rutin.

Bu 3 yeni model, güçlü emiş performansları, gelişmiş sensör teknolojileri ve hijyen odaklı stratejileri ile günlük temizliği otonom ve zahmetsiz bir rutine dönüştürmekte.

Zemin ve Halılarda Derin Temizlik

Yeni L40s Pro Ultra, Dreame’nin geliştirdiği en akıllı robot süpürgelerinden biri. Çok yakında satışa çıkacak olan ürün 19,000Pa Vormax™ emiş gücü sayesinde en inatçı toz ve kirleri bile ortadan kaldırırken; HyperStream™ Saç ve Tüy Dolanmalarını En Aza İndiren İkili Fırça sistemi ile saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını önlüyor.

EasyLeap™ 4 cm’ye Kadar Eşik Atlama Özelliği sayesinde, 40 milimetreye kadar eşikleri kolayca aşan robot, Akıllı Pathfinder™ Navigasyon + 3DAdapt™ Engellerden Kaçınma Teknolojileri ile 180’den fazla objeyi algılar ve onlardan zahmetsizce kaçınır.

Evcil hayvan sahibi kullanıcılar için geliştirilen Evcil Hayvan Dostu Bakım özelliği sayesinde robot, patili dostların alanlarını incelikle temizler. Akıllı Halı Temizleme ve Dual FlexArm Teknolojisi: Paspas ve Yan Fırçayı Uzatma Özelliği halılarda ve farklı zeminlerde ulaşılması zor alanları titizlikle temizler.

Ayrıca TripleUp: Zeminler Arası Akıllı Geçiş Teknolojisi sayesinde süpürme ve paspas geçişlerinde çapraz bulaş riski minimuma indirilir. Tüm bu işlemleri destekleyen Hepsi Bir Arada PowerDock™, otomatik toz boşaltma, paspas yıkama ve kurutma, hızlı şarj özelliklerini tek bir istasyonda kullanıcılarla buluşturdu. Hijyen ve Akıllı Navigasyon Bir Arada

L40 Ultra AE, güçlü performansı akıllı hijyen sistemleriyle birleştiriyor. 19,000Pa Vormax™ emiş gücüyle donatılan model, Farklı Yüzeylere Uyumlu Kauçuk Fırça & TriCut Fırça teknolojileriyle farklı yüzeylerde ideal temizlik performansı sağlıyor. Ayrıca 3DAdapt™ Akıllı Obje Tanıma sistemi sayesinde evin içinde mobilyalarla ve diğer eşyalar arasında hassas manevralar yapabiliyor.

Kenar ve köşe temizliğinde Esnek MopExtend™ teknolojisiyle üstün performans gösterirken; Akıllı PowerDock™ ile çalışan robot süpürge, 75°C sıcak suda paspaslarını yıkayarak maksimum hijyen sağlıyor. Yeni Kendi Kendini Temizleyen Yıkama Levhası sayesinde paspaslar her kullanım sonrası kendini temizliyor, Akıllı Halı Temizleme özelliği ise halılara özel derin temizlik stratejileri geliştiriyor.

Kablosuz Güç, Çifte Temizlik

R20 Ultra AquaCycle™ kablosuz dikey süpürge, sürekli temiz su kullanan AquaCycle™ sistemiyle hijyenik bir temizlik sunar. Kir yoğunluğuna göre emiş gücünü otomatik artıran Kir Algılama ve Emiş Gücü Ayarı teknolojisi, enerji tasarrufu sağlarken performansı maksimumda tutar.

Celeste ışığıyla çalışan CelesTect™ Çok Amaçlı Fırça, farklı yüzey ve köşelerdeki tozları algılayıp yok ederken, Dolanma Karşıtı Tasarım, saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını önler.

200AW emiş gücü, 90 dakikaya varan çalışma süresi ve %99,99 filtreleme sistemiyle R20 Ultra AquaCycle™, günlük temizlikte hız, hijyen ve konforu bir araya getirir. Dikey süpürge LED ekran ve çok yönlü başlıklar ise kusursuz bir temizlik deneyimi sunar.

Daha Akıllı, Hızlı ve Konforlu Bir Yaşam İçin

Geniş ürün yelpazesi ile Dreame, ev temizliğini yeniden tanımlar ve kullanıcılarına temiz bir evin yanı sıra zaman ve konfor kazandırır. Robot süpürgeden kablosuz dikey süpürgelere, Dreame, yeni nesil cihazları ile akıllı teknolojiyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeye devam ediyor.

Artık tek yapmanız gereken temizliğe harcadığınız zamanı kendinize ve sevdiklerinize ayırmak.