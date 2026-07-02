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[Temmuz 2026] PS Plus'ta Ücretsiz Olacak Oyunlar Açıklandı: Toplam Fiyatı 4400 TL'yi Aşan 3 Oyun Geliyor!

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Temmuz başında PS Plus'a eklenecek oyunlar açıklandı. Call of Duty: Modern Warfare 3 başta olmak üzere binlerce TL değerinde 3 oyun geliyor.

[Temmuz 2026] PS Plus'ta Ücretsiz Olacak Oyunlar Açıklandı: Toplam Fiyatı 4400 TL'yi Aşan 3 Oyun Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Şimdi is haziran ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.

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Haziran ayında oyunseverler, Call of Duty: Modern Warfare 3 başta olmak üzere toplamda 3 birbirinden güzel oyuna erişim sağlayabilecek. Bu oyunların "aylık oyunlar" olduğunu belirtelim. Yani Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin hepsi erişebiliyor.

İçerikten Görseller

[Temmuz 2026] PS Plus'ta Ücretsiz Olacak Oyunlar Açıklandı: Toplam Fiyatı 4400 TL'yi Aşan 3 Oyun Geliyor!
ps

PS Plus'a haziran başında eklenecek oyunlar

ps

Oyun Platform Normal fiyatı
Call of Duty: Modern Warfare 3 PS4, PS5 2.519,99 TL
For the King II PS4, PS5 1.079 TL
CrossCode PS4 849 TL

Bu oyunların 3'ü de 7 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla PS Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir olacak.

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