Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Şimdi is haziran ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.
Haziran ayında oyunseverler, Call of Duty: Modern Warfare 3 başta olmak üzere toplamda 3 birbirinden güzel oyuna erişim sağlayabilecek. Bu oyunların "aylık oyunlar" olduğunu belirtelim. Yani Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin hepsi erişebiliyor.
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PS Plus'a haziran başında eklenecek oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal fiyatı
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|PS4, PS5
|2.519,99 TL
|For the King II
|PS4, PS5
|1.079 TL
|CrossCode
|PS4
|849 TL
Bu oyunların 3'ü de 7 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla PS Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri tarafından erişilebilir olacak.