Tesla'nın Elektrikli Otomobilleri Ne Kadar Güvenilir?

Elektrikli araçlar hem teknoloji hem de otomotiv dünyasının gündeminde yer alıyor. Birçok otomobil üreticisi oldukça güçlü elektrikli arabalar üretiyor. Ancak elektrikli araba deyince akla ilk olarak Tesla geliyor. Peki, Tesla’nın elektrikli araçları gerçekten güvenilir mi?

Kaliforniya merkezli Tesloop adındaki bir firma, Tesla’nın elektrikli araçlarının sınırlarını zorlayarak bu araçların ne kadar güvenilir olduğunu test etti. Şirketin filosunda bulunan yedi adet Tesla aracı toplamda 4 milyon km yol yaptı ki bu da tek bir aracın 482 bin km yol yaptığı anlamına geliyor. Bu kadar uzun kullanımdan sonra bu araçlar ne gibi sorunlarla karşılaştı?

Tesloop filosundaki araçlar Model S, Model 3 ve Model X’ten oluşuyor. Bu şirket, San Diego ve Los Angeles arasında operasyonlarını gerçekleştiriyor. Araçlar, bir ayda 27 bin km yol yapabiliyor ve bazen bir gün içerisinde iki kere şarj olma ihtiyacı duyuyorlar.

Uzun kullanım sonuçları

Tesloop’un satın aldığı araçlardan bir tanesi, sarhoş bir sürücüyle yapılan çarpışma sonrası filodan çıkarıldı ancak kalan araçlar halen kullanılmaya devam ediliyor. Tesloop’un kurucusu Haydn Sonnad, Quartz ile yaptığı röportajda henüz hiçbir aracın “yaşı dolayısıyla ölmediğini” ancak araçların tamamen sorunsuz da olmadığını söyledi.

Quartz’ta yer alan bilgiye göre, garanti kapsamında altı batarya değiştirildi. Sonnad, bu değişikliklerin üretim ya da kurulum hataları sebebiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Tesloop, bataryalar eskidikçe tüm elektrikli arabalarının menzillerinde düşüş olduğunu dile getirdi. Quartz’a yapılan açıklamaya göre Tesla Model X’in 418 km’lik menzili, 531 bin km’den sonra 321 km’ye düştü.

Tesloop, ayrıca iki aks ve bir dizi koltuk da değiştirdi. Bir modelin ön camının değiştirilmesi ise yaklaşık 3 ay sürdü. Model S’teki geri çekilebilir kapı kolları da bazı problemlere sebep oldu. Bunun haricinde flaş bellek yongasındaki zayıf nokta da 1.800 dolarlık bir maliyet oluşturdu.

Bahsedilen birçok sorun, Tesla donanımlarının ve yazılımlarının erken sürümleriyle bağlantılıydı. Sonnad, Model 3 ile birlikte bu sorunların hepsinin ortadan kalktığını da ifade etti ve Model 3’ün, Model S ve Model X’in yarı maliyetine sahip olmasını beklediğini söyledi.