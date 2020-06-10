Elektrikli araçlarıyla bilinen Tesla, en değerli otomobil üreticisi oldu. Şirket, hisse başına 1.000 dolarlık bir fiyatla listede birinci sıraya otururken piyasa değeri de 180 milyar doları aştı. Tesla'yı Toyota ve Volkswagen takip ediyor.

Günümüzde üretilen araçları elektrikle buluşturan otomobil üreticisi Tesla, gün geçtikçe yeni başarılara imza atıyor. Özellikle son zamanlarda adını sıklıkla duyurmayı başaran şirket, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 1.000 dolarlık hisse değeriyle en değerli otomobil üreticisi konumuna ulaşan Tesla, Toyota'yı da ikinci sıraya itti.

Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi, son birkaç yıldır hızla tırmandığı listede birinci sıraya oturmayı başardı. Aslında Tesla; enerji ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla birlikte bir otomobil üreticisinden daha fazlası ancak şirketin kazandığı miktarın büyük bir kısmının otomobil satışlarından geldiğini göz önünde bulundurursak listede yer almasını doğal karşılayabiliriz.

Tesla'nın piyasa değeri 180 milyar doları aştı:

2018 yılında da borsada büyük bir atılım gerçekleştiren şirketin bu yükselişi, zor geçen bir yıl dolayısıyla kısa sürdü. Şimdiyse hisse başına 1.000 doların üzerinde bir değere ulaşan şirketin piyasa değeri 180 milyar doların üzerine çıkmayı başardı. Şirket, yeni ulaştığı bu piyasa değeriyle birlikte 179 milyar dolar değere sahip Toyota'yı yerinden ederek birinci sıraya yerleşti.

En değerli 20 otomobil üreticisi:

Tesla Toyota Volkswagen Honda Daimler Ferrari BMW General Motors SAİC Ford Hyundai BYD Fiat Chrysler (FCA) Subaru Suzuki Nissan Geely Groupe PSA Renault FAW​

Tesla böylesine güçlü şirketlerin yer aldığı bu listede birinci sıraya oturarak başarısını kanıtlamış olsa da Tesla'nın bu başarısında diğer şirketlerde ortaya çıkan düşüşlerin de payı olduğunu söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse Tesla'nın yerini aldığı Toyota, yılın başından bu yana değerinin %7'lik bir kısmını yitirdi. Bununla birlikte salgın sırasında da yaklaşık %20 değer kaybına uğrayan şirket, bu kayıpların büyük bir çoğunluğunu telafi etmeyi başarmıştı.

Toyota, eskiden Tesla'nın oldukça büyük bir kısmını bünyesinde bulunduruyordu. Japon otomobil üreticisi 2010 yılında Tesla'ya 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Şirket daha sonra 2017 yılında Tesla hisselerini güzel bir kâr elde ederek sattı.