Tesla markalı elektrik motorlu otomobillerin batarya üretimini yapan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), yaklaşık 1,6 milyon kilometre ya da 16 yıl kullanım ömürlü batarya geliştirdiklerini açıkladı. Seri üretim için hazır olduklarını söyleyen şirket CEO'su, şu ana dek sipariş almadıklarını vurguladı.

Bloomberg'de yer alan bir habere göre Tesla'nın araçları için pil üretimi yapan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), 16 yıl ya da yaklaşık 1,6 milyon kilometre ömre sahip olan bir batarya geliştirmiş durumda.

Haberde, söz konusu iddiaların şirket CEO'su Zeng Yuqun tarafından ortaya atıldığı ifade ediliyor. Eğer söz konusu iddialar gerçeği yansıtıyorsa, elektrik motorlu otomobillerin ilerleyen dönemlerde çok daha popüler olacağını söyleyebiliriz.

Zeng Yuqun tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, Tesla için 16 yıl ya da 1,6 milyon kilometre dayanacak batarya üretimi için hazır. Ancak şu ana kadar Tesla'dan bu pillerle ilgili herhangi bir sipariş talebi gelmemiş. Ayrıca Yuqun'a göre yeni nesil bataryalar, geleneksel bataryalardan en az yüzde 10 oranında daha büyük kapasiteye sahip. Yani CATL, uzun ömürlü olmasının yanı sıra menzili de daha yüksek bir bataryayı geliştirmiş durumda.

Bloomberg'in haberine göre Tesla'larda kullanılan piller, yaklaşık 250 bin kilometre ya da 8 yıla kadar garanti veriyor. Ancak CATL tarafından geliştirilen yeni piller, bu garanti süresini ciddi anlamda uzatıyor. Teknik eleştirmenlere göre bu pillerin kullanıma sunulması, elektrik motorlu araçları bir tercih nedeni haline getirecek. Ancak yeni nesil pillerin ne zaman kullanımda olacağı şu an için belirsiz.

Reuters'te yer alan bir haberde Tesla ile batarya üreticisinin yaklaşık 800 bin kilometre menzile sahip olan bir batarya üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Hatta böyle bir çalışmanın altında yatan amacın Tesla'nın sektördeki uzun soluklu planları olduğu ifade ediliyordu. Bloomberg, bu konuyu Yuqun'a sorduğunda ise net bir cevap alamamış.

Yuqun'un açıklamalarına göre otomotiv sektörü, 2020 yılında istediği noktaya ulaşamadı. Özellikle de koronavirüs pandemisi, otomobil üreticilerinin projelerini ciddi anlamda etkiledi. Ancak Yuqun, bunun geçici bir süreç olduğunu ve 2021 yılının otomobil üreticileri için büyük avantajlar sunacağını ifade ediyor. Ancak koronavirüs pandemisi henüz atlatılmış değil ve önümüzdeki günlerin hala pek çok şeye gebe olduğunu unutmamak gerekiyor.