Tesla'nın zaman zaman ürettiği alışılmadık ürünlerden biri olan CyberBeer adlı birası, firmanın hayranlarının pek de hoşuna gitmemiş gibi gözüküyor.

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü olan Tesla, başarısını sadece otomobillerinin kalitesine borçlu değil. Gerek Elon Musk'ın yarattığı gündemler, gerek firmanın alışılmışın dışındaki stratejileri Tesla'yı bugün olduğu noktaya getirdi. Bu stratejiler arasında, zaman zaman şirketin ana işi ile bağımsız ürünler satmak da yer alıyordu.

Bu alışılagelmedik ürünlerin sonuncusu, Tesla'nın Cybertruck tasarımından izler taşıyan şişelerle satılan CyberBeer adlı bira olmuştu. İki şişe bira ve iki bardaktan oluşan setin fiyatı ise 150 dolardı. Biralar, Tesla hayranlarının pek de beklentisini karşılamamışa benziyor.

Paslı kapaklar, kötü tat…

"Dostum bu ne? Saygınlığını bitirteceksin. Diyorum beni takıma alman lazım, beni takıma al."

"Görünüşe göre Tesla Cyberbeer, tıpkı Cybertruck gibi fazlasıyla heyecan uyandıran aşırı pahalı bir hayal kırıklığı oldu.

Bunu yapmanız da 4 yıl mı sürdü?"

"Neden Tesla Cyberbeer bana alkol zehirlenmesi yaşatacak bir şeymiş gibi geliyor?"

Tesla'nın ürünlerinden şikâyet etmek için pek çok kişinin seçtiği platform ise Elon Musk'a ait olan X oldu. Tesla Cyberbeer almış olan kişilerden biri, şişe kapağının paslanmış olduğundan ve biranın tadının kötülüğünden dem vurdu. Bazı başka kullanıcılar da genel olarak biranın tadının kötü olduğuna dikkat çekti. Bir kullanıcı ise biraların "Cybertruck gibi fazlasıyla heyecan uyandıran aşırı pahalı bir hayal kırıklığı olduğunu" ifade etti. Bir kullanıcının ise doğrudan hastaneden fotoğraf paylaştığı görüldü.

Tesla daha önce de biralar, tekilalar, çeşit çeşit ürünler çıkarmıştı ancak ilk defa en azılı hayranları tarafından bile eleştiriliyor. Pek çok kişiye göre CyberBeer çoğu kişi tarafından içmek için değil, sergilenmek ve koleksiyonlara katılmak için alınıyor.