Tesla hissedarları bugün, Elon Musk'ın dünyanın ilk trilyoneri olup olmayacağına karar verecek

Tesla, Elon Musk’ı trilyoner yapabilecek 1 trilyon dolarlık maaş primi paketini bugün oynayacak. Oylama, yatırımcılar arasında büyük tartışma yarattı.

Tesla'nın yıllık hissedar toplantısında bugün, CEO Elon Musk için hazırlanan dev performans prim paketi oylanacak. Paket, hedeflerin tutturulması halinde Musk’a yaklaşık 1 trilyon dolarlık hisse kazandırabilir. Bu da onu tarihin ilk trilyoneri yapabilir.

Paket, şirketin gelecek vizyonuna dayalı hedefler içeriyor: 1 milyon robotaksi, 1 milyon insansı robot üretimi ve Tesla’nın piyasa değerini katlama gibi. Musk bu hedefleri tutturursa, hisse payı %25'in üzerine çıkabilir.

Yönetim kurulu, bu paketi Musk’ın Tesla’da kalmasını sağlamak ve şirketi ileri taşıması için hazırladı. Ancak Norveç’in petrol fonu gibi bazı büyük yatırımcılar, paketin aşırı olduğunu düşünüyor ve karşı oy vereceklerini açıkladı.

Bu paket daha önce onaylanmış ancak mahkeme tarafından iptal edilmişti. Şimdi yeniden oylanıyor. Sonuç, sadece Tesla’nın değil, teknoloji dünyasının geleceğini de etkileyebilir.

