Araba üreticisi devi Tesla, trilyonluk bir şirket olmaya giderek daha da yaklaşıyor. Hertz'in Tesla'dan 100,000 adet elektrikli araç sipariş etmesiyle birlikte şirketin yükselen hisse değerinin, yakında 1 trilyon doları geçmesi öngörülüyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla; trilyonluk bir şirket olmaya emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Araç kiralama şirketi Hertz’in şirketten 100,000 adet elektrikli araba almayı planladığını duyuran Tesla’nın piyasa değeri, şimdiye kadar aldığı bu en büyük siparişle birlikte 1 trilyon dolara yaklaştı.

Siparişin ardından %7.5’lik bir artışla hisse değeri 950.53 dolarla yeni bir rekor seviyeye ulaşan Tesla’nın hisseleri, elektrikli araçları Model 3’ün Avrupa’da aylık en yüksek yeni otomobil satışı olmasıyla birlikte daha da yükseldi. Tedarik zincirindeki ters rüzgarların marjları olumsuz etkileyeceği uyarılarına rağmen dünyanın en değerli otomobil üreticisi konumundaki Tesla, üçüncü çeyrekte dünya çapında 241 bin 300 elektrikli otomobil üreterek rekor kırmıştı.

Tesla'nın kazancının giderek artması bekleniyor

Roth Capital’den bir analist olan Craig Irwin, bu siparişin teslimatlarda %50’nin üzerinde bir büyüme sağlayacağını ve bunun da elektrikli otomobillerin giderek popülerleşmekte olduğunun sağlam bir kanıtı olduğunu söyledi. Geçici Hertz İcra Kurulu Başkanı Mark Fields da elektrikli araçlara olan bu ilgi hakkında “Elektrikli araçlar artık ana akım ve artan küresel talep ve ilgiyi görmeye başladık” şeklinde konuştu. Yeni kısacası elektrikli arabalara olan bu artan ilgi, aynı zamanda Tesla'nın hisse değerinin de artmasının ardındaki sebeplerin başında geliyor.

Hesaplamalara göre trilyon dolarlık bir şirket olması için Tesla’nın 995,75 dolar barajını aşması lazım. Böylelikle dünyanın en değerli otomobil üreticisi; Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp ve Alphabet Inc gibi devlerin arasına katılacak. Morgan Stanley'deki analistler ise elektrikli otomobil üreticisinin 2030'a kadar 8 milyondan fazla teslimata ulaşmasını beklediklerini belirterek Tesla'daki fiyat hedeflerini %33 oranında artırdı.

Bu siparişle birlikte Hertz, elektrikli araçların küresel filosunun %20'sinden fazlasını oluşturacak

Tesla'nın artan değerine yüksek sipariş sayısı ile büyük katkı sağlayan Hertz'den Fields, 2022'nin sonuna kadar teslim edilmesi gereken siparişin öncelikle Model 3 araçlar olacağını aktardı. Tesla siparişi hakkında “Bunun bizim için rekabet avantajı olacağına kesinlikle inanıyoruz” ifadelerini kullanan Fields, “Mobilitede lider olmak istiyoruz... Müşterilerimize elektrikli araçlarla deneyim kazandırmak bizim için mutlak bir öncelik.” diye de ekledi.

Fields ayrıca, dünya genelinde yaklaşık olarak 430 bin ila 450 bin kadar aracı bulunan Hertz’in, elektrikli araç üreten başka otomobil üreticileriyle de çalışmayı planladığını belirtti. Fields’ın sipariş için Tesla’ya ne kadarlık bir ödeme yaptığını paylaşmadığı Hertz; mevcut siparişle birlikte EV’lerin küresel filosunun %20’sinden daha fazlasını oluşturacak.

Güncelleme: Tesla, dünyanın ilk trilyon dolarlık otomobil şirketi oldu.