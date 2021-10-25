Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın son günlerde piyasa değerindeki artış, bugün gelen büyük bir haberle artıştan ziyade fırlamaya döndü. Tesla'nın piyasa değeri, 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Elektrikli otomobil devi Tesla, bugüne kadar diğer tüm otomobil devlerine meydan okumasıyla ve onlardan farklı bir kullanıcı deneyimi sunmasıyla takdir topladı. Son günlerdeyse şirketin piyasa değeri 900 milyon dolar üzerinde seyrediyordu. Tesla’nın her an dünyanın ilk trilyon dolarlık otomobil şirketi unvanına kavuşması beklenirken şirket, en sonunda geçtiğimiz dakikalarda bunu gerçekleştirdi.

Araç kiralama devi Hertz’in Tesla’dan 100 bin adet elektrikli otomobil almayı planladığı duyurulduğu anda fırlayan Tesla hisseleri, an itibarıyla %10’luk bir artış gösterdi ve hisse başına fiyat 1.000 doların üzerine çıktı. Şirketin piyasa değeri, bu hareketlenmeyle 1 trilyon 8 milyon doları aştı.

Tesla'nın bugün bir rekor kırmasının nedeni:

Araç kiralama hizmeti veren hertz, Tesla'dan 100,000 adet elektrikli araba almayı planladığını duyurmuştu. Bu duyuruyla birlikte Tesla'nın hisselerinde birden fırlama yaşandı. Hertz'in 100 bin adet elektrikli otomobil siparişi vermesi aslında buz dağının görünen kısmıydı. Görünmeyen kısım, bize elektrikli otomobillere olan talebin fazlasıyla arttığını, dolayısıyla bu sektörün öneminin de inanılmaz derecede artış gösterdiğini anlatıyor. Kısaca geleceğin elektrikli otomobillerde olduğu gerçeği, bir kez daha 'gerçek' olarak somut bir şekilde gösterildi.