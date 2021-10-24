Geçtiğimiz Cuma günü gece geç saatlerde Tesla Model Y Longe Range, Model 3 Standard Range+, Model S ve Model X Long Range modellerine 2.000 dolar ile 5.000 dolar aralığında zam geldi.

ÖTV zamları, vergiler, elektrik zammı, akaryakıt, zammı derken, ülkemizde ve dünyamızda zam haberleri görmekten bıkmış olabilirsiniz. Fakat bu zam haberi Tesla’dan. Tesla CEO’su Elon Musk Ekim ayının ilk haftasında, çip krizi ve lojistikte yaşanan sıkıntıların şirketin büyümesi için tehdit oluşturduğunu söylemişti. Fakat Tesla rekabet halindeki otomobil üreticileri için engel oluşturan çip krizi ve tedarik zinciri zorluklarını aşarak kâr beklentilerini geçmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Tesla, hammadde krizine çözüm olarak Model 3 ve Model Y’lerde demir bazlı bataryalar kullanacağını açıklamıştı. Gerek çip krizi, gerek tedarik sorunları, gerek hammadde problemleri otomotiv sektörünü zora soktu fakat Tesla’nın böyle bir zam yapacağı beklenmiyordu. Cuma günü gece geç saatlerde Tesla Model Y Longe Range, Model 3 Standard Range+, Model S ve Model X Long Range modellerine 2.000 dolar ile 5.000 dolar aralığında zamlar geldi.

Zamlar şu şekilde:

Cuma günü gece fiyatların yanı sıra teslimat tarihleri de değişti. Tesla Model Y Longe Range fiyatı 54.990 dolardan 56.990 dolara yükselirken, Tesla’nın iki ay önce 40.000 doların altında bulunan tek aracı Model 3 Standard Range+ 41.990 dolardan 43.990 dolara çıktı. Model 3 SR+ ise bu yıl içinde 37.990 dolardan 43.990 dolara yükseldi ve teslimat tarihi Haziran olarak belirlendi.

Bu modellerin yanı sıra Tesla’nın amiral gemisi modelleri olan Model S ve Model X de zam alan diğer araçlar. Fakat bu fiyat artışı Model S ve Model X’in sadece Long Range’lerini etkiledi. Model S Longe Range 89.990 dolardan 94.990 dolara arttı ve Haziran ayında teslim edilmesi planlandı. Model X Longe Range ise 99.990 dolardan 104.990 dolara yükseldi ve teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek şekilde ayarlandı. Tesla, önümüzdeki birkaç ay içinde iki yeni üretim tesisi daha açmayı planlıyor.