Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde kaç araba ürettiğini ve sattığını açıkladı. Sayılar, önceki çeyreğe kıyasla düşüş gösterdi.

Elektrikli otomobil devi Tesla, yılın üçüncü çeyreğinde yaptığı satışlara ve üretime dair bir rapor paylaştı. Rapor, şirketin son üç ayda beklenenden daha düşük bir performans sergilediğini ortaya koydu.

Otomobil devi, üçüncü çeyrekte toplamda 430 bin 488 araç üretti. Bu miktar, 479 bin araç üretilen önceki çeyrekten %10 daha az. Ancak üretimin yıllık bazda %25 arttığını da belirtelim.

Üçüncü çeyrekte 435 bin 59 satış gerçekleştirildi

Model Üretim Teslimat Model S/X 13 bin 688 15 bin 985 Model 3/Y 416 bin 800 419 bin 74

Şirketin verilerine göre ağustos-ekim aylarını kapsayan süreçte toplamda 435 bin 59 teslimat gerçekleştirildi. Bunların 419 bin civarı Model 3 ve Model Y, 16 bine yakını ise Model ve Model X olarak kayıtlara geçti. Şirketin geçen çeyrekteki satışlarının uzmanların beklentilerinin %7 altında olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Elon Musk yönetimindeki şirket, açıklamasında düşüşün fabrika iyileştirmeleri nedeniyle yaşanan kesintiler yüzünden olduğunu belirtti. Ancak yıllık satış hedefinin hâlen 1,8 milyon adet olduğunu da ekledi.

Tesla, 2023’te kaç araç sattı?

1. Çeyrek Satış Sayısı 2. Çeyrek Satış Sayısı 3. Çeyrek Satış sayısı 422 bin 875 466 bin 140 435 bin 59

Tesla, üçüncü çeyrek satışlarını açıklamasıyla birlikte 2023 yılında toplamda 1 milyon 324 bin 74 satışa ulaşmış oldu. Hedefin 1,8 milyon olduğunu söylemiştik. Şirketin buna ulaşmak için son çeyrekte 476 bin civarında satış yapması gerekiyor.

Tesla, üretim ve teslimat sayılarını açıklasa da üçüncü çeyrekte ne kadar kazandığına dair bilgileri paylaşmadı. Bu bilgiler, şirketin 18 Ekim günü yayınlayacağı mali raporla gün yüzüne çıkacak.