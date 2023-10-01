Adından sıkça söz ettiren ve X platformunu (diğer adıyla Twitter) satın almasıyla gündemden düşmeyen Tesla CEO'su Elon Musk, resmî Tesla satış rakamlarını geriye dönük bir şekilde ODMD (Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği) ile paylaştı.

Şirketin CEO'su Elon Musk, 2018 yılının sonlarına doğru Türkiye'de satışlara başlayabileceklerini duyurmuştu. Ancak Tesla'nın Türkiye satışları, resmî olarak 6 Nisan 2023 tarihinde başladı. Piyasaya Almanya'da üretilen Tesla Model Y ile giriş yaptı.

Nisan ayında Türkiye piyasasına giren Tesla, Toyota ve Volkswagen gibi dev otomobil üreticilerini geride bırakarak dünyanın en değerli otomobil üreticisi olmayı başardı. Uzun bir süre değer kaybetmesine rağmen konumunu korumayı başaran Tesla'nın, piyasa değeri an itibarıyla 784 milyar dolar değerinde. Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği'de üye olmamasına rağmen, geriye dönük resmî satış rakamlarını paylaştı.

Haziran ve Ağustos ayları arasında 5.500 adet araç teslim eden Tesla, Eylül ayı itibarıyla teslimatlarında 9 bini aşacak.

Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilerde Tesla yer almıyor. Çünkü Tesla, ODMD üyesi değil. Ancak firmanın satış rakamlarını elde edebilen Emre Özpeynirci, şirketin geriye dönük satışlarını ODMD ile paylaştığını bildirdi.

Daha önce Tesla'nın Türkiye'de 5 bini aşan teslimat yaptığını bildiren Özpeynirci, teslimatların Eylül ayında 9 bini aşacağını söyledi.

Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu Model Y'nin üç versiyonu bulunuyor. Arkadan itişli modelin fiyatı KDV ve ÖTV hariç 1.267.510 TL, çift motorlu ve dört çeker olan Model Y Long Range 1.325.790 TL, Model Y Performance'ın fiyatı ise 1.456.920 TL olarak listeleniyor.