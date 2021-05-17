Ölen Tesla Sürücüsü, Otonom Sürüşü Öve Öve Bitirememiş

Sahip olduğu Tesla Model 3 ile kaza yaparak hayatını kaybeden adamın Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini öve öve bitiremediği ve eller serbest araba kullandığı ortaya çıktı.

Tesla, piyasaya sürmüş olduğu otomobil modellerinin "otonom sürüş" özelliklerini fazlasıyla övüyor ve bir pazarlama malzemesi olarak kullanıyor olsa da şu ana kadar satışa sunulmuş hiçbir otomobilin tam otonom bir sürüş teknolojisine sahip olmadığını unutmamak gerekiyor. Ne yazık ki bazı Tesla sahipleri bu bilgiyi sürekli olarak atlıyorlar ve sonuç hüsran oluyor.

5 Mayıs'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fontana karayolunda meydana gelen bir kayada bir Tesla Model 3, devrilmiş haldeki bir tıra çarpmış, aracın sürücüsü yaşamını yitirmişti. Söz konusu kaza ile ilgili tartışmalar sürerken ilginç bir gelişme yaşandı ve kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Steven Hendrickson, Tesla'nın otonom sürüş(!) teknolojisini överken videoları çıktı.

Paylaşılan bilgilere göre Hendrickson, TikTok'ta paylaşmış olduğu videolarda "İşte geçen uzun bir günün ardından kendi kendine giden Tesla'm olmasa ne yapardım" ve "İşten sonra Los Angeles'taki eve dönüş, otonom sürüş için şükürler olsun" gibi ifadeler kullanıyor ve ellerini direksiyondan çektiği görülüyor.

Hendrickson'ın ölümü üzücü olsa da nasıl otomobil "kullandığı", Tesla'ya ve otomobillerine bakış açısından önemli. Zira Tesla otomobillerinin sürüş destek teknolojileri için her ne kadar "Autopilot" ve "tamamen kendi kendine sürüş" ifadelerini kullanıyor olsa da temelde tüm Tesla'lar seviye 2 otonom sürüş sistemine sahipler ve gelişmiş bir şerit takip, takip mesafesi ayarlama, otomatik frenleme teknolojileri sunmaktan öteye geçmiyorlar. Ayrıca Tesla da müşterileri için yayınlamış olduğu kılavuzlarda otopilot açık olsa dahi sürücülerin ellerini direksiyondan çekmemeleri gerektiğini aktarıyor.