Tesla'nın yeni "Actually Smart Summon" özelliği Türkiye'ye geldi. Tesla araçların uzaktan park edilmesini ve çağrılmasını mümkün kıldı.

Tesla, uzun zamandır beklenen "Actually Smart Summon" özelliğini Türkiye’de kullanıma sundu. Avrupa’da ilk kez aktif edilen bu yenilik 2024.44.3 yazılım güncellemesiyle birlikte Gelişmiş Otopilot veya Tam Otonom Sürüş (FSD) paketine sahip araçlarda kullanılabiliyor.

Türkiye'ye gelen bu yeni özellik sayesinde Tesla sahipleri, araçlarını uzaktan kontrol ederek park ettirebilir veya bulundukları yere çağırabilirler.

Uzaktan park etme ve çağırma özelliğiyle otopark sorununu çözüyor

Yeni "Actually Smart Summon" özelliği ile Tesla araçları, belirlenen park noktasına kendi başına hareket edebiliyor ve araç sahibi istediğinde otomatik olarak onun yanına gelebiliyor. Yeni gelen bu özellik, bilhassa büyük otoparklarda araç arama derdine son vermeyi hedefliyor.

Gelişmiş sensörler ve yapay zekâ destekli otonom sürüş sistemiyle Tesla araçları, park alanlarındaki engelleri algılayarak güvenli bir şekilde hareket edebiliyor olacaklar. Şu an için Avrupa Birliği düzenlemeleri nedeniyle 15 metre menzil ile sınırlı olan bu özellik, yazılım güncellemeleriyle daha geniş bir menzil sunmayı hedefliyor.

Yalnızca Gelişmiş Otopilot Paketi veya Tam Otonom Sürüş (FSD) paketine sahip araç kullanıcıları bu özelliği kullanabiliyor olacaklar. Yeni gelişmeler ise şimdiden merak konusu oldu.