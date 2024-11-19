Kim Kardashian, Tesla'nın Yeni Robotuyla Video Paylaştı

Kim Kardashian, yeni Tesla Optimus robotunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Pek çok bilim kurgu filminde insanların evlerinde robotlar olduğunu ve robotların günlük yaşamın bir parçası hâline geldiğini görürüz. Yeterince zenginseniz bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştürmeniz mümkün. Bu durumun son örneği ise Kim Kardashian'ın X'teki paylaşımında görülebiliyor. Kardashian, Tesla'nın insansı robotu Optimus'u paylaştı.

Videoda Tesla'nın insansı robotu Optimus, Kardashian'ın hareketlerine reaksiyon vermesiyle dikkat çekiyor. Bu paylaşım çok kısa süre içinde 8 milyon görüntüleme alırken sosyal medya kullanıcıları bu durumu dillerine dolamayı ihmal etmedi.

İşte Kardashian'ın paylaşımı

Kardashian'ın X paylaşımında robot ile birbirlerine el salladıkları ve elleriyle kalp yaptıkları görülebiliyor. Öte yandan Amerikalı televizyon ünlüsünün Optimus ile ilgili paylaşımları bu kadarla da kalmadı. Kardashian, bir dizi Instagram hikâyesinde de Optimus ile taş kağıt makas oynadığı anları paylaştı. Öte yandan robot bu oyunda çok da hızlı değil.

Bir diğer videoda ise Optimus, Kardashian'ı şaşırtan şekilde ünlü ismin eli ile yaptığı kalbi tamamladı. Bu esnada Kardashian'ın "bunu nasıl yapacağını biliyorsun" dediği duyuldu. Optimus'un ayrıca dans edebildiği ve bazı dans adımlarını atabildiği görüldü.

Tesla'nın insansı robotu Optimus'un fiyatı 20 bin dolar ile 30 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor. Kardashian'ın paylaşımlarının ise Optimus'un daha popüler olmasına ve büyük kitleler tarafından tanınmasına yardımcı olacağı ise neredeyse kesin.