Tesla’nın araçlarında bulunan Autopilot sürüş deneyiminin güvenlik özelliklerinden olan Acil Durum Otomatik Fren Sistemi'nin, Tesla araçları yayalara çarpmadan önce nasıl durdurduğunu anlatan bir sunumun videosu paylaşıldı.

Tesla’nın araçlarında bulunan yarı otonom sürüş desteği Autopilot, otomobillerin en fazla konuşulan özellikleri arasında yer alıyor. Autopilot, otonom sürüş özelliklerinin yanında bazı güvenlik özelliklerini de kullanıcılarına sunuyor.

Autopilot’un önemli güvenlik özellikleri arasında Acil Durum Otomatik Fren Sistemi de yer alıyor. Tesla araçların, beklenmedik durumlarda durmasını sağlayan Acil Durum Otomatik Fren, dikkatsiz yayaların hayatını kurtarıyor.

Tesla, Acil Durum Otomatik Fren sisteminin çalışma mantığını açıkladı

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Euro NCAP’te Autopilot destekli bu güvenlik özelliğinin yayalara karşı olan testlerde nasıl ve ne kadar başarılı olduğunu görmüştük. Tesla, geçen yılki testlerin ardından bu sefer gerçek dünyadan Acil Durum Otomatik Fren anlarını paylaştı.

Tesla’nın yapay zeka ve bilgisayar vizyonu başkanı Andrej Karpathy, Scaled Machine Learning Conference'taki sunumunda Tesla otomobillerin otomatik fren sistemi sayesinde yayaların hayatlarını nasıl kurtardığına dair videoları paylaştı. Şubat ayı sonunda gerçekleşen konferansın görüntüleri, çevrimiçi olarak yeni paylaşıldı.

Andrej Karpathy’nin konferansta gösterdiği üç video örneğinde yayaların aracın görüş alanına yayaların girmesi ile beraber aracın tam zamanında durduğu görülüyor. Tesla, araçlarının bu durma anlarını araçlarda bulunan TeslaCam özelliği sayesinde yakalayabiliyor ve kaydediyor.

Karpathy, sunumunda Tesla araçların kameralarının araç Autopilot’ta dahi olmasa da çalışmaya devam ettiğini, önüne bir yaya çıktığında durduğunu açıkladı. Karpathy, Tesla araçların Acil Durum Otomatik Fren ile yayalara çarpmadan durduğu örneklerin başka videolarının da olduğunu söyledi.

Tesla’nın yapay zeka ve bilgisayar vizyonu başkanı, sunumunun devamında Tesla’nın tam otonom sürüşü sağlayacak sistemlere üzerinde çalışmaya devam ettiğini söylerken, bu süreçte makine öğrenmesini nasıl kullandıklarını da açıkladı.

Andrej Karpathy’nin Scaled Machine Learning Conference’taki sunumu: