Elektrikli araç üreticisi dev firma Tesla, sahibi Elon Musk’ın aktardığına göre araçların sürücüleri bıraktıktan sonra kendi başına park yeri bulmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Özelliğin bu sene bitmeden kullanıma sunulacağı Musk tarafından açıklanmış durumda.

Elon Musk ve Tesla son yıllarda otomobil sektöründe duyulan en önemli isimlerden ikisi. Sürekli yenilenen ve güncellenen modelleriyle piyasanın gerisinde kalmamaya çalışan şirket şimdi de bir dizi akıllı özellik üzerinde çalışmalar yürütüyor. Elektrikli araç sektöründe güçlü bir konumda yer alan şirketin getirdiği güncellemelerle kullanıcı memnuniyetine değer verdiği zaten su götürmez bir gerçek olarak biliniyor.

Tesla’nın son zamanlarda öne çıkan ve ilginç olarak nitelendirilen yazılım güncellemelerinden biri Akıllı Çağırma özelliği. Adından da açıkça anlaşılabileceği gibi bu özellik Tesla sahiplerinin araçlarını uzaktan açmasına ve bulundukları yere çağırmasına olanak veriyor. Yani bu özellikle beraber yağmurda elleriniz doluyken ve aracınızın yanına gitmek istemezken otomobilinizi bulunduğunuz yere yönlendirebiliyorsunuz.

Özellik her ne kadar faydalı görünse de ilk duyurulduğu günlerden itibaren karışıklıklara sebep olduğunu da belirtmemizde fayda var. Özellik geçtiğimiz senenin sonlarında otoparklarda kargaşaya neden olmuş ve bunlar haberlere de yansımıştı. Aslında oldukça ilgi çekici olan özelliğin birkaç aksilik barındırdığı da günlerce tartışılmıştı.

Araçlar kendi kendine park yeri bulacak

Tesla ise bu çok tartışılan özelliği geri çekmek yerine daha fazla geliştirmek istediğini duyurdu. Genişletilecek yeni özelliğin de araçların sahiplerini gitmek istedikleri yere bıraktıktan sonra kendine bir park yeri bulmasını sağlayacak şekilde güncelleneceği Elon Musk tarafından açıklandı. Musk Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda üzerinde çalışılan özellikten bahsederek bu yıl bitmeden araçlara gelecek bir güncellemeyle kullanıma sunulacağını vurgular şekilde konuştu.

Bazı çevreler Musk’ın bu sözlerinin abartılı ve inandırıcı olmadığını savunsa da geçmişte yapılan güncellemeler ve teknolojinin geldiği son noktaya bakılacak olunursa bu tarz bir şeyin kısa sürede tamamlanması aslında hiç de hayal gibi durmuyor. Eğer hatasız şekilde araçlara yüklenirse oldukça sevilecek güncelleme, bakalım ne kadar sürede tamamlanacak. Gelecek yeni haberleri sizler için takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz.