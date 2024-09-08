Tesla Robotaksi, Benzersiz Bir Şarj Teknolojisiyle Gelecek

Tesla Robotaxi, ertelenmesini haklı çıkaracak bir teknolojiyle gelecek.

Tesla, geçtiğimiz günlerde Robotaksi hizmetini iki ay daha erteleme kararı aldığını açıklamıştı. O açıklamada Elon Musk, "başka bir şeyler gösterebileceklerini" söylemişti. Görünüşe göre bu özelliklerin ilki şarj sistemleri ile ilgili olacak.

Tesla'nın Robotaksi için aldığı kablosuz şarj patenti, bağımsız patent araştırmacısı SETI Park tarafından keşfedildi ve X üzerinden paylaşıldı. Araştırmacı bu gönderisinde Şubat 2024’te dosyalanan ve 6 Eylül 2024'te yayımlanan Tesla’nın WO2024182372 patentinin ayrıntılarını da ekledi.

Kablosuz şarj sistemi nasıl çalışacak?

Tesla'nın patentine baktığımızda kablosuz şarj sisteminin yere yerleştirilen bir şarj pedi ve bağlantılı bir duvar kutusuna sahip. Bu sistemin kablosuz şarj sistemlerindeki değişkenlikleri tahmin edip uyum sağlayabileceği de belirtiliyor.

Öte yandan bu patent, Tesla'nın kablosuz şarj teknolojileri ile ilgili ilk girişimi değil. Teksas merkezli elektrikli otomobil üreticisi, geçtiğimiz yıl bu alanda 76 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Tam otonom sürüş teknolojisi ile gelecek olan Tesla Robotaksi, böylelikle insan müdahalesine de en az ihtiyaç duyacağı yolu izlemiş olacak. Bu ilgi çekici teknolojinin sıradışı bir lansmanla tanıtılacak bu modelle gelmesi mantıklı görünüyor.

Öte yandan kablosuz şarj teknolojisine hazır olan tek Tesla modeli Robotaksi değil gibi gözüküyor. Tesla çalışanlarına özel olarak hazırlanan servis el kitabında da Cybertruck modellerinde önceden yerleştirilmiş Inductive Charging Headers (Endüktif Şarj Başlıkları) bulunduğu keşfedilmişti.